Teške optužbe protiv pohotne bivše senatorice: Seks s tjelohraniteljem, psihodelici i raspad obitelji

Bivša američka senatorica Kyrsten Sinema suočava se s teškim optužbama nakon što je u Sjevernoj Karolini protiv nje podnesena tužba zbog navodne afere s vlastitim tjelohraniteljem.

Tužbu je podnijela Heather Ammel, supruga bivšeg Sineminog zaposlenika, koja tvrdi da je bivša senatorica namjerno i zlonamjerno uništila njezin 14-godišnji brak.

Sinema (49), koja je Arizonu u američkom Senatu predstavljala od 2019. do 2025., najprije kao demokratkinja, a potom kao neovisna senatorica, optužena je da je započela aferu s Matthewom Ammelom, veteranom specijalnih snaga, ubrzo nakon što se 2022. pridružio njezinu sigurnosnom timu. Prema navodima iz tužbe, Ammel i Sinema često su zajedno putovali na službena putovanja diljem SAD-a i inozemstva, a tijekom tih putovanja navodno bi ga pozivala u svoju hotelsku sobu.

U sudskim dokumentima navodi se i da je Sinema, koja se javno deklarira kao biseksualna, tijekom jednog putovanja 2023. zamolila Ammela da sa sobom ponese MDMA, poznat i kao ecstasy, kako bi ga vodila kroz psihodelično iskustvo. Tužba također tvrdi da su razmjenjivali eksplicitne poruke seksualnog sadržaja, uključujući rasprave o seksu u misionarskom stilu s upaljenim svjetlima, što je Sinema nazvala dosadnim, piše Daily Mail.

Heather Ammel, majka troje djece, traži odštetu od 25.000 dolara, pozivajući se na specifičan zakon savezne države Sjeverne Karoline koji omogućuje tužbe zbog otuđenja bračne naklonosti, ako se dokaže nezakonito i zlonamjerno ponašanje, poput afere.

Prema tužbi, zajednička putovanja uključivala su i privatne izlaske, poput odlazaka na koncerte U2-a u Las Vegasu, Green Daya u Washingtonu i Taylor Swift u Miamiju, kao i putovanje u Saudijsku Arabiju. Sinema je navodno Ammela zamolila da skine vjenčani prsten kako ne bi izgledalo kao da stavlja ruke na oženjenog muškarca dok su zajedno na koncertima.

U dokumentima se navode i brojne poruke neprimjerenog sadržaja. Tako je Sinema, prema tužbi, tijekom govora o stanju nacije predsjednika Joea Bidena 2024. Ammelu poručila da preskoči govor jer nema potrebe slušati nekog starca.

Tužba dalje navodi da je Sinema Ammelu kupila električni masažer Theragun te mu poručila da ga donese u njezin stan kako bi mogla raditi na njegovim leđima, kao i da mu je slala fotografije sebe omotane ručnikom. U listopadu 2024., nedugo nakon što se Ammel vratio kući u Sjevernu Karolinu, Sinema mu je navodno poslala poruku: "Nedostaješ mi. Stavljam ruku na tvoje srce. Vidimo se uskoro".

Prema navodima iz tužbe, Heather Ammel je tada odgovorila porukom u kojoj je Sinemu izravno pitala ima li aferu s njezinim suprugom i optužila je da je odvela oženjenog muškarca od njegove obitelji. Brak Ammelovih navodno se raspao krajem 2024., a Heather tvrdi da je zbog svega bila emocionalno slomljena, financijski iscrpljena i prisiljena pokrenuti brakorazvodnu parnicu.

U dokumentima se navodi da je Matthew Ammel radio za Sinemu između 2022. i 2025. godine. On pati od posttraumatskog stresnog poremećaja i traumatske ozljede mozga te je, prema navodima, koristio psihodelične droge kako bi se nosio s posljedicama tih stanja. Sinema je tijekom svog senatorskog mandata, ali i nakon njega, javno zagovarala korištenje psihodelika poput MDMA-a i ibogaina kao potencijalnih terapija za PTSP.

U intervjuu za Phoenix New Times prošle godine, Sinema je Ammela navela kao osobnu inspiraciju za svoj rad, istaknuvši da je nakon njegova povratka iz Meksika, gdje je sudjelovao u terapiji ibogainom, primijetila značajne promjene u njegovu ponašanju i razmišljanju. Također se zalagala da američka Agencija za hranu i lijekove 2024. razmotri znanstvene dokaze o mogućim koristima MDMA-a u liječenju mentalnih problema i poremećaja u ponašanju kod veterana.

Prema podacima baze Legistorm, Ammel je u Sineminom senatorskom uredu radio kao suradnik za obranu i nacionalnu sigurnost te je između lipnja 2024. i siječnja 2025. za šest mjeseci rada primio više od 90.000 dolara. Prije formalnog zaposlenja u Kongresu, bio je plaćan iz sredstava Sinemine kampanje i njezina političkog akcijskog odbora Getting Stuff Done, a dostupni podaci upućuju na to da su se njegova primanja znatno povećala nakon što je Sinema napustila dužnost.