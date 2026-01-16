Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Lascivne poruke

Teške optužbe protiv pohotne bivše senatorice: Seks s tjelohraniteljem, psihodelici i raspad obitelji

Piše A. L., 16. siječnja 2026. @ 09:26 komentari
Kyrsten Sinema
Kyrsten Sinema Foto: Afp
Tužba također tvrdi da su razmjenjivali eksplicitne poruke seksualnog sadržaja, uključujući rasprave o seksu u misionarskom stilu s upaljenim svjetlima, što je Sinema nazvala dosadnim.
Najčitanije
  1. Obljetnica mirne reintegracije - 1
    OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE

    "Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
  2. Kuća za strane radnike 9
    OČAJNI SU

    Doveli su ih u Hrvatsku, smjestili u derutnu kuću, a sada već tri mjeseca nisu primili plaću: "Nemamo za hranu, više ne možemo izdržati"
  3. Čekaonica u bolnici
    Građani zbunjeni

    Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama: "Ne možete to napraviti pa reći da se ipak mora platiti više"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Sretnik iz Požege podigao vrtoglavi iznos: "Uporno sam provjeravao listić"
Igrao Eurojackpot
Sretnik iz Požege podigao vrtoglavi iznos: "Uporno sam provjeravao listić, nisam mogao spavati"
Tinejdžeri namamili muškarca na plažu i napali ga: Preminuo je, traje suđenje
BRUTALAN NAPAD
"Je**ni pedofilu, imam 16 godina": Tinejdžeri namamili muškarca na plažu i pretukli ga do smrti, jedan priznao
Teške optužbe protiv bivše senatorice: Seks s tjelohraniteljem, psihodelici i raspad obitelji
Lascivne poruke
Teške optužbe protiv pohotne bivše senatorice: Seks s tjelohraniteljem, psihodelici i raspad obitelji
PROVJERENO Za njega se bore svjetski moćnici: Provjereno na otoku zbog kojega svijet strepi od sukoba koji bi mogao promijeniti sve
Velika reportaža
Za njega se bore svjetski moćnici: Provjereno na otoku zbog kojega svijet strepi od sukoba koji bi mogao promijeniti sve
VIDEO Šok u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja
"Jeste li u redu, kolegice?"
VIDEO Šok u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja
Američki ministar zdravstva popljuvao Trumpove prehrambene navike: "Ne znam kako je živ"
Kritika
Američki ministar zdravstva popljuvao Trumpa: "Jede otrov. Ne znam kako je živ"
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
U kuću nagurao više od 40 stranih radnika, već tri mjeseca nisu dobili plaću
OČAJNI SU
Doveli su ih u Hrvatsku, smjestili u derutnu kuću, a sada već tri mjeseca nisu primili plaću: "Nemamo za hranu, više ne možemo izdržati"
Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama
Građani zbunjeni
Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama: "Ne možete to napraviti pa reći da se ipak mora platiti više"
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
FOTO Velika zapljena u Slavoniji: Pronađeno više od dvije tone ilegalnog duhana i 42.800 eura
Kaznena prijava
FOTO Velika zapljena u Slavoniji: U obiteljskoj kući pronađeno više od dvije tone ilegalnog duhana i 42.800 eura
Dron eksplodirao na igralištu u Lavovu: Reakcija čistačice postala viralna
NADREALNI PRIZORI
VIDEO Nevjerojatna snimka iz Ukrajine! Dron eksplodirao pored čistačice, a svi pričaju o njezinoj reakciji
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
U kuću nagurao više od 40 stranih radnika, već tri mjeseca nisu dobili plaću
OČAJNI SU
Doveli su ih u Hrvatsku, smjestili u derutnu kuću, a sada već tri mjeseca nisu primili plaću: "Nemamo za hranu, više ne možemo izdržati"
Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama
Građani zbunjeni
Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama: "Ne možete to napraviti pa reći da se ipak mora platiti više"
show
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
5 razloga zašto vam je koža na tabanima žuta (i kada morate što prije liječniku)
Može biti bezazleno, ali i ozbiljno
5 razloga zašto vam je koža na tabanima žuta (i kada morate što prije liječniku)
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Vedra i duhovita
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
sport
U 19. godini preminula mlada zagrebačka atletičarka Iva Jović!
Nedavno postavila rekord
Užasna vijest: U 19. godini preminula zagrebačka atletičarka!
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
Poznat raspored Barakuda u drugom krugu: Jedna stvar kod poraza od Grčke ipak je pozitivna
OVISIMO SAMO O SEBI
Poznat raspored Barakuda u drugom krugu: Jedna stvar kod poraza od Grčke ipak je pozitivna
tv
Tajne prošlosti: Zašto joj je toliko stalo do njega?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Zašto joj je toliko stalo do njega?
Daleki grad: Ne vjeruje mu, ali zašto bi lagao?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne vjeruje mu, ali zašto bi lagao?
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
U DOBRU I ZLU
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
putovanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Život s prirodom
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Za ljubitelje planina i vlakova: 300 kilometara čitste alpske ljepote
Glacier Express
Za ljubitelje planina i vlakova: Tura od 300 kilometara čiste alpske ljepote
novac
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Psiholozi otkrivaju
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Barbara Slade Jagodić o prilagođavanju djeci
Trebaju li djeca biti centar svijeta?
Kad sam bila mala, odrasli su bili glavni. Sad kad sam odrasla, djeca su glavna. Nešto ne valja
Najljepša mačka na svijetu je mačak Darlen iz Rusije
Laskava titula
Najljepša mačka na svijetu je Darlen, pogledajte kako je taj mačak svjestan svoje ljepote
sve
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
U 19. godini preminula mlada zagrebačka atletičarka Iva Jović!
Nedavno postavila rekord
Užasna vijest: U 19. godini preminula zagrebačka atletičarka!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene