Sergej Trifunović ispričao svoju stranu drame u Splitu: "Zbog jedne rečenice sam zamijenio. Točno bih je tako rekao na filmu"

Glumac Sergej Trifunović ispričao je svoju stranu događaja u Splitu nakon kojih mu je na godinu dana zabranjen ulazak u Europsku uniju. Sve je počelo kada se sa svojim psom kupao na jednoj od gradskih plaža.

"Spuštamo se na Obojenu svjetlost, moju najdražu plažu u Splitu. Pošto nisam u gradu bio tri godine, nisam znao da je zabranjena za pse. Međutim, ne postoji nikakav znak, a čak sam ga i tražio. Išao sam skroz lijevo, na krajnji dio ljude, da što manje maltretiramo ljudi. Bez obzira što je pas dobar, on je živahan i želi se igrati sa svima", ispričao je u intervjuu s Ladislavom Tomičićem za Vidu TV.

Ondje mu je prišao muškarac, za kojeg Trifunović tvrdi da je očito bio homoseksualac.

"On mi kaže: 'Ovdje vam plaža nije dozvoljena za psa i netko bi vam netko mogao zvati policiju.' Po načinu na koji je to rekao, ja sam shvatio da je on taj 'netko'", rekao je.

"Ja to vidim i mislim si: 'Neće mene pederčina u pink kupaćim gaćama otjerati odavde.'", istaknuo je te dodao, nakon što ga je voditelj upozorio na način izražavanja, da ne vrijeđa homoseksualce jer je "pederčina karakterna osobina".

Ubrzo su došla dva policajca koja su ga upozorila da se na plaži nisu dozvoljeni psi, a on im je odgovorio da će se osušiti i otići. Tu je, tvrdi Trifunović, nastao problem u komunikaciji jer su oni ostali stajati kao da ga nisu čuli ili razumjeli. Zatim su ga tražili osobnu te su mu rekli da ode s njima u stanicu da bi platio kaznu.

"Ja sam izgovorio rečenicu koja je okarakterizirana kao uvreda: 'Vi baš želite da me je*ete?' Rekao sam to kamenu, ali tko se normalan svađa s policijom? Doduše, tako normalan trpi iživljavanje policije?", napomenuo je.

Zbog jedne rečenice zanijemio

U stanici je nakon višesatnog čekanja saznao da mora platiti dvije kazne – 200 eura zbog psa na plaži i 700 eura zbog vrijeđanja policije. Nakon toga je, priznaje, izgubio glavu i tražio suca. Ondje se pojavila i žena koja je u svojstvu svjedoka priznala da je pozvala policiju.

"Ispričala je da je pas plivao u moru, da su se ljudi igrali s njim, ali ona se boji pasa i odmah je nazvala policiju. Ja ju pitam zar ona nema pametnijeg posla nego da dva sata sjedi u policiji. 'Nemam', kaže", ispričao je.

Nakon svega su mu određene dvije kazne od ukupno 380 eura, što je on i platio te je otišao na jelo i piće u ugostiteljski objekt svoga prijatelja.

"Mi sjedimo ispred na zidiću i pojavljuje se 10 zaštitara i sedam policajca te jedan čovjek koji nosi aparat za naplatu na kartice. Meni prilazi stariji policajac i ja sam zanijemio zbog jedne rečenice. Ja bih to točno tako odigrao na filmu, hladno i bez ikakvih emocija ili treptaja: 'Vidite, ja znam što vam se dogodilo i ja ću vam sad opet isto napraviti'", ispričao je glumac.

Zatim je pitao policajca zašto će ga kazniti ako je pas na povodcu, a policajac mu je ogovorio da to "nije njegovo zapažanje" te mu je naplaćena kazna od 133 eura.

Na granici platio još 1000 eura

"Ja sam objavio da Splitom zaštitarske praseće glave hodaju s policijom i ja tu više neću doći, što je policija shvatila kao užasnu uvredu iako uopće ona nije spomenuta", rekao je te ispričao kako je zbog toga platio 1000 eura kazne.

"Prolazim granicu i mene u Bajakovu skidaju i stavljaju mi lisice na leđa na temelju neke tjeralice koju su oni raspisali. Dolazi neki mladi policajac koji me prepoznao, skinuo mi lisice i ispričao se. Na Bajakovu su bili kao obitelj. Želim im se svima zahvaliti jer su mi spasili život", istaknuo je.

Dodao je da su policajci na graničnom prijelazu bili šokirani tvrdnjama splitskih kolega te da su dobili naredbu da ga predaju interventnoj policiji u Splitu. To se nije dogodilo, ali mu je na godinu dana zabranjen ulazak u Europsku unijiu.

Nakon što je platio 1000 eura i napustio Hrvatsku, Trifunović je napisao objavu u kojoj je poručio da se nada će si splitski policajci "od tih para sašiti lijepe crne uniforme po uzoru na Francetićeve" i da će njihove "majke biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi".

Međutim, u intervjuu je istaknuo da je na Bajakovu imao posla s policijom, a u Splitu s "pandurima" te da nema ništa protiv hrvatske policije, nego protiv jednog dijela splitskih "pandura".