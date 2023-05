Šef ruske plaćeničke skupine Wagner iznio je ono što se čini kao njegova najveća kritika Vladimira Putina dosad označivši ga kao "potpunog seronju" i usporedio ga je s figurom "sretnog djeda" koji "misli da je dobar". Sve je to objavio u videu u kojem napada Kremlj.

Jevgenij Prigožin prošlog je tjedna izjavio da će povući svoju privatnu vojsku iz brutalne borbe za istočni ukrajinski grad Bahmut i požalio se da ruski ministar obrane Sergej Šojgu i načelnik vojske Valerij Gerasimov nisu opskrbljivali njegove trupe streljivom. Kasnije je poništio zapovijed o povlačenju.

Ali jučer je vođa Wagnera objavio oštar video koji je naizgled bio usmjeren prema ruskom predsjedniku.

Ruski vojnici bježe iz Bahmuta: "Ako činite sve da prevarite Putina, onda će vam odrubiti glavu"

"Oni skupljaju (topničke granate) u skladištima - zašto, nitko ne zna. Umjesto da potroše granatu da ubiju neprijatelja i spase živote naših vojnika, oni puštaju naše vojnike da umru - a sretni djed misli da je to dobro za njega. Ako se pokaže da je u pravu, onda Bog blagoslovio sve... Ali kako ćemo dobiti rat ako se slučajno - a ja samo nagađam - pokaže da je ovaj djed čisti šu*ak", rekao je.

Iako šef Wagnera nije spomenuo Putina po imenu, nikada nije bježao od kritiziranja visokorangiranih ruskih osoba, sugerirajući da je govor gotovo sigurno bio usmjeren na predsjednika, piše Daily Mail.

Eksplozije na Krimu, Ukrajina poslala više od 10 dronova: "Neprijateljska izvidnička bespilotna letjelica je primijećena"

Šef Wagnera objavio vijest koja će razbjesniti Putina

Došlo je to dok je Putin predsjedavao proslavom Dana pobjede 9. svibnja na Crvenom trgu u Moskvi u znak obilježavanja pobjede Crvene armije nad nacistima u Drugom svjetskom ratu.

Zatim je jučer Prigožin objavio još jedan video uz ruganje Putinu, u kojem je navodno cijela brigada ruske vojske napustila svoje položaje u blizini Bahmuta, ostavljajući njegove plaćeničke trupe bez oružja na prvim linijama.

Također je zaprijetio da će povući svoje trupe iz bitke - drugi put je to učinio u razmaku od tjedan dana - unatoč tome što mu je navodno rečeno da će mu se onda suditi za izdaju.

"Jučer smo primili vojnu zapovijed koja navodi nekoliko važnih stvari... Ako napustimo svoje položaje, to bi se smatralo državnom izdajom. Ako ne bude municije, otići ćemo. A mi ćemo postaviti pitanje tko je ovdje izdajica domovine", rekao je.

Footage from earlier today showing 3rd Assault Brigade engaging the Russian 72nd Brigade in Bakhmut, with Prigozhin's commentary. Explicit content warning ❗️



Video courtesy of the 3rd Assault Brigade. pic.twitter.com/uGwVItTJp7