Osnivač ruske privatne vojne grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, branio je aktivnosti svoje tvrtke u Africi, rekavši da je njegov angažman na tom kontinentu uglavnom usmjeren na borbu protiv terorizma i pomoć zemljama da oslobode svoje teritorije od pobunjenika.

defenceWeb je dobio ekskluzivni intervju s Jevgenijem Prigožinom u Moskvi, gdje je on elaborirao niz tema. Prigožin je naglasio da Wagner ne financira ruska vlada i da sva sredstva za njegovo poslovanje dolaze isključivo iz Prigožinovog poslovanja.

Dodao je da Wagner radi samo za legitimne vlade i da nije umiješan ni u kakve zavjere za državni udar, niti u pomaganje teroristima da steknu uporište u bilo kojoj zemlji.

"Jedini sukob u kojem je Wagner sudjelovao, a koji nije bio na strani postojeće vlade, bio je u Donbasu u istočnoj Ukrajini, gdje je Wagner pomagao policiji u Donjecku i Lugansku između 2014. i 2015. Wagner također trenutno predvodi pokušaje zauzimanja grada u istočnoj Ukrajini od Bakhmuta, tako tvrdi Prigožin.

Razlažući Wagnerovu ulogu u Africi, Prigožin je rekao za defenceWeb da isprva nije bilo fokusa na kontinent, ali Afrika je prvi put došla u radar kada se Wagner borio u Siriji i demonstrirala ekstremnu učinkovitost u uništavanju ISIS-a. S 1 500 do 3 000 ljudi, Wagner je izvršavao zadatke koji su bili izvan snage 200 000 vojnika sirijske vojske plus tisuće savezničkih vojnika, rekao je. To je stavilo Wagner u središte, grupa je počela primati zahtjeve od čelnika nekoliko zemalja da pomogne u obračunu s terorizmom.

Šef Wagnera otkrio čiji se sin borio u njihovim redovima: "Služio je kao topnik pod lažnim imenom"

"Ubijali smo djecu i civile, nitko nije smio ostati živ": Dvojica vagnerovaca otkrila zastrašujuće zločine

Među njima su bili predsjednik Faustin-Archange Touadera iz Srednjoafričke Republike (CAR), predsjednik Omar al-Bashir iz Sudana, predsjednik Filipe Nyusi iz Mozambika i mnogi drugi.

Objasnio je kako te zemlje nisu imale financijska sredstva za pokretanje učinkovitih protupobunjeničkih kampanja, ponudile su mu plaćanje u mineralima. Međutim, Prigožin je rekao da su u mnogim slučajevima ti resursi bili skoro bezvrijedni – primejrice , dijamanti Srednjoafričke Republike nisu jako unosni zbog visokih ulaznih troškova. Objasnio je da je između 2016. i 2019., primjerice, dobit od nekih poslovnih operacija u Srednjoafričkoj Republici bila ravna nuli.

Aktivnost Wagnera u CAR-u pojačala se u prosincu 2020. kada su pobunjenici napali i zauzeli četvrti po veličini grad u CAR-u, Bambari. Touadera je zamolio Rusiju i Ruandu da pomognu u zaštiti zemlje dok su pobunjenici pokušavali marširati prema glavnom gradu Banguiju i da nisu zaustavljeni, zaklali bi tisuću muškaraca i doslovno im odsjekli glave i iščupali srca.

Umjesto toga, objašnjava Prigožin, 200 vagnerovaca uspjelo je zadržati napad. Nakon što je Touadera pozvao pomoć, Wagner je svaka dva sata slao zrakoplov u Bangui s naoružanim ljudima koji bi sletjeli i otišli ravno u džunglu. Sve te troškove snosio je Prigožin, rekao je, jer mu nitko nije pomogao i sam je financirao cijelu operaciju.

Putinu će pasti mrak na oči: Šef Wagnera traži od ruskih vlasti samo jednu stvar

Prigožin vjeruje da bi, da nije pomogao Touaderi, bio bi uhvaćen s nekoliko stotina pristaša i umro s njima.

Ispričao je kako je, kad je prvi Wagnerov zrakoplov sletio i pobunjenici zaustavljeni nekoliko kilometara od Banguija, Touadera – “za razliku od mnogih klaunova koji ne rade ništa – obukao svoj pancirni prsluk i otišao ravno u džunglu pokazati vojnicima da nije kukavica.

"Vjerujem da bi to trebao činiti svaki predsjednik svake zemlje u ratu – mora obući pancirku i ući u samu zbrku – jer bolje je umrijeti kao heroj, nego živjeti kao kukavica! Završio sam u Africi jer nisam mogao u vrijeme sukoba napustiti ljude kojima sam obećao pomoći”, rekao je Prigožin.

"U Africi smo da zaštitimo one koji od nas traže pomoć. Zaštititi afričke civile, zaštititi njihove nacionalne interese od terorista i razbojnika, od kojih neki uopće nisu afričkog podrijetla. To se radi isključivo od sredstava koja zaradim kao poslovni čovjek", poručio je.

Wagner je optužen da je uzrokovao smrt civila, a Human Rights Watch (HRW) tvrdi da su ruski plaćenici počinili ozbiljna zlostavljanja, kako u CAR-u tako i u Maliju, uključujući mučenja i ubojstva, ali prema Prigožinu priče o genocidu nad civilima su lažni.

"To rade Francuzi i Amerikanci, koji ne uspijevaju globalno uništiti militante i teroriste, jer su lijeni i, iskreno, beskorisni. Oni su navikli sjediti u svojim bazama, samo se čuvati dok mi zapravo patroliramo džunglom uništavajući teroriste. Lokalne vlasti provele su istrage koje su razotkrile prijevare o navodnom nasilju nad civilima" , rekao je, dodavši da Wagner u cijeloj povijesti tvrtke nije ubio nijednu nenaoružanu osobu.

Nije ruka Kremlja

Često se govorilo da je Wagner de facto jedinica ruskog Ministarstva obrane (MO) ili ruske vojne obavještajne agencije, GRU. Prigožin je opovrgnuo te optužbe rekavši da nema nikakve veze s GRU-om, ruskim Ministarstvom obrane, niti s Kremljom.

"Štoviše, reći ću vam da su priče o mom poznanstvu s predsjednikom Putinom vrlo, vrlo pretjerane. Naravno, komunicirao sam s njim, ali glasine o našem poznanstvu su samo to – glasine", poručio je.

Prigožin je rekao da je Putina prvi put sreo tek dok je postao predsjednik, iako je najvjerojatnije posjećivao Prigožinove restorane u Sankt Peterburgu dok je Putin bio dogradonačelnik i u to vrijeme "nisam imao interesa razgovarati s njim". Prigožin nije u Putinovom najužem krugu, rekao je, i "nemam priliku da ga posjetim kad god to želim, niti da ga nazovem".

Što se tiče ruskog Ministarstva obrane, Prigožin je rekao da Wagner zapravo ima burne odnose s ovim vladinim odjelom, jer sam ih "uvijek kritizirao i nastavit ću ih kritizirati".

"Ja sam za to da ruska vojska bude superučinkovita. Iako sigurno postoje trenuci kada nekoga morate staviti na mjesto događaja ili koristiti tuđu pomoć, to su iznimno rijetki slučajevi. Sa sigurnošću vam mogu reći da kada sam obučavao vojsku u Sudanu, borio se u Mozambiku ili u Središnjoj Africi, nikoga nisam obavijestio. Nije tajna da nam se obraća veliki broj zemalja jer je naša visoka učinkovitost svima vidljiva. Doista, Wagner se ne bavi zaštitom, on se bavi oslobađanjem država, borbom protiv terorista i osvajača. Zato ima toliko zahtjeva, uključujući i vodećih zemalja. Wagner je međutim učinkovito, moćno oružje. Naravno, moramo uzeti u obzir interese Rusije u našoj suradnji s drugim zemljama. Ipak smo mi patrioti svoje zemlje. Nažalost, u samoj Rusiji mnoge donositelje odluka nije briga za patriotizam i čuvanje naših nacionalnih interesa, ali to je sasvim druga priča”, zaključio je Prigožin.