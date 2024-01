Srpski vojnici žale se na okrutnost! Pucaju im iznad glava, mlate ih i tjeraju ih u borbu bez streljiva: "To znači da te šalju u sigurnu smrt ili barem ranjavanje"

Dejan Berić predstavlja se kao snajperist i veteran rata u Donbasu. U videosnimci se obraća direktno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i optužuje časnike njegove vojske. Na mješavini ruskog i srpskog pokušava mu objasniti kroz što prolaze srpski dobrovoljci, odnosno plaćenici.

"Nazivali su ih 'ciganima'. Govorili im: 'Zašto ste došli ovamo?' To im je radilo zapovjedništvo

119. pukovnije. Ponašali su se prema njima kao prema ljudima koji se nisu došli boriti, nego krasti i raditi ne znam ni ja što", rekao je Dejan Berić.

On de facto poručuje da se srpske vojnike tretira kao topovsko meso. Tvrdi da su ih zapovjednici tjerali u napade na ukrajinske položaje osiguravši im svega dva ili tri šaržera za automatsku pušku.

"A zapovjednik 119. pukovnije im je rekao da si sve drugo što im treba osvoje u borbi", dodao je Berić.

"Tako nešto znači da te šalju... Ako ne u sigurnu smrt, onda u sigurno ranjavanje", komentira ruski vojni analitičar.

U takvim okolnostima srpska jedinica odbila je ići u napade i zatražila premještaj u drugu pukovniju. Berić tvrdi da su na to srpskim vojnicima uskratili hranu, tjerali ih da noće izvan nastambi na velikoj hladnoći, pucali im iznad glava i mlatili ih.



Pucati iznad zemunica je opasno, no oni su to ipak radili. U doslovnom smislu, kundacima su premlaćivali borce.

"U doslovnom smislu, kundacima su premlaćivali borce", kaže Berić.

Iz novinarskih krugova u Srbiji Dnevnik Nove TV doznaje da je broj Srba koji ratuju u Ukrajini zapravo mizeran u usporedbi s brojem obožavatelja Putina u Srbiji. Navodno se radi tek o nekoliko desetaka ljudi. Spominjana plaća od 2000 eura manja je ili podjednaka dohotku ruskih plaćenika. Žalbe koje su Srbi iznijeli protiv ruskih zapovjednika također se malo razlikuju od desetaka, ako ne i stotina sličnih apela koje upućuju ruski vojnici, u raznim okolnostima poslani u Ukrajinu, gdje ginu u enormnim razmjerima.

