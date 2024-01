Zlokobno upozorenje građanima europske države: "Budite spremniji nego ikada za rat"

Budite spremniji nego ikada za rat, upozorenje je švedskih dužnosnika svojim građanima.

Kao ogovor na rusku invaziju, Švedska i Finska najavile su svoje pridruživanje NATO savezu. Finska se službeno pridružila savezu u travnju 2023., a kandidatura Švedske naišla je na prepreke kada je turski predsjednik Erdogan kritizirao navodnu neaktivnost nacije protiv islamofobije nazvavši to crvenom linijom. I Mađarska je izrazila zabrinutost zbog članstva Švedske u NATO-u.

Erdogan je kasnije dao odobrenje za pristupanje Švedske NATO-u iako turski parlament tek treba dati zeleno svjetlo. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je krajem prošle godine da se njegovoj zemlji ne žuri dati odobrenje.

U međuvremenu glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg poručuje da je Švedska učinila sve potrebne ustupke i predviđa da će zemlja biti odobrena kao 32. članica NATO-a do sljedećeg summita, zakazanog za srpanj u Washingtonu.

Stručnjaci za Newsweek poručuju kako bi ulazak Švedske u savez pojačao regionalni utjecaj NATO-a. Vojna zračna snaga NATO-u u ime Švedske bila bi izazov ruskim snagama na moru, rekli su stručnjaci za Newsweek.

Švedski ministar civilne obrane Carl-Oskar Bohlin u nedjelju je izdao upozorenje građanima.

"Za naciju kojoj je mir bio ugodan suputnik gotovo 210 godina, ideja da je to nepomična konstanta opasnija je nego ikad. Mnogi su to rekli prije mene, no dopustite da to učinim u službenom svojstvu i vrlo jasno: Moglo bi doći do rata u Švedskoj", rekao je Bohlin.

Dodao je da cilj njegovih riječi nije bio izazvati strah, već stvoriti svijest o situaciji. Istaknuo je kako su i Ukrajinci vjerojatno mislili da je njihov sukob s Rusijom stvar prošlosti sve dok Putin nije odlučio ilegalno anektirati Krim 2014., a zatim osam godina kasnije pokrenuti potpunu invaziju na zemlju.

"Nije dovoljno samo razmišljati o tome. Civilna obrana nije primarno teoretska vježba", kazao je Bohlin.

Švedski ministar obrane Pål Jonson izdao je isto upozorenje tijekom govora u ponedjeljak u Sälenu. Rekao je da ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju da je svijet postao opasniji nego što je bio prije samo godinu dana.

Pročitajte i ovo misteriozni čistač VIDEO Netko mu je svaku noć pospremao šupu, a onda je na radni stol postavio kameru: "Ostavim stvari izvan kutije i do jutra on to vrati na mjesto"

Šveđani izražavaju nesigurnost u vezi s izborima u SAD-u jer ne znaju u kojem će smjeru ta zemlja ići. Također je naveo nesigurnost u pogledu smjera kojim će SAD ići nakon izbora 2024.

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku Misterij kvara Boeinga: Pronađeni neučvršćeni dijelovi na nekoliko zrakoplova

"Ne može se isključiti oružani napad na Švedsku. Rat može doći i do nas. Ova ozbiljna vremena zahtijevaju jasnoću vizije, sposobnost djelovanja i upornost, jasnoću vizije da bismo razumjeli da je cilj Rusije i dalje iskorjenjivanje slobodne Ukrajine i stvaranje Europe u kojoj je moć ispravna s tampon-državama i interesnim sferama", rekao je Jonson i dodao da je to već doživljeno u prošlosti.

Švedska će ojačati utjecaj zemlje kao NATO saveznice.