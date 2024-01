Nove satelitske snimke otkrile ruske planove? "Pokušavaju zavarati Ukrajince..."

U trenutku kada Ukrajina pojačava svoje zračne napade, Rusija želi zaštititi svoje zrakoplove.

Nove satelitske snimke otkrivaju da su Rusi obojili lažne borbene zrakoplove u jednoj od svojih zračnih baza, kako bi zbunili ukrajinsku vojsku, prenosi Business Insider.

Ovaj najnoviji primjer prijevare može se vidjeti u ruskoj zračnoj bazi Primorsko-Akhtarsk, koja se nalazi uz Azovsko more u jugozapadnom dijelu zemlje.

Na satelitskoj snimci od 28. prosinca koju je snimio Planet Labs PBC, a koju je dobio Business Insider, vidi se nekoliko zrakoplova u jednom dijelu baze.

This July image shows aircraft silhouettes being painted at a Russian air base, likely to try to fool Ukrainian drone pilots pic.twitter.com/z1uKHYWnY0