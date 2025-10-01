Sedmorica Pakistanaca osuđena na 174 godine zatvora zbog silovanja: "Žrtve su prosljeđivali..."

Sedmorica muškaraca koji su seksualno iskorištavali dvije ranjive djevojke na sjeveru Engleske osuđeni su u srijedu na ukupno 174 godine zatvora, nakon što su proglašeni krivima u najnovijem suđenju u sklopu višedesetljetnog skandala s tzv. “grooming bandama”.

Muškarci su u lipnju proglašeni krivima nakon suđenja u kojem se sudilo za ukupno 50 kaznenih djela, uključujući 30 slučajeva silovanja, počinjenih između 2001. i 2006. godine, javlja Reuters.

Tužitelj Rossano Scamardella rekao je poroti na početku suđenja da su žrtve "bile prosljeđivane muškarcima radi spolnih odnosa, zlostavljane, ponižavane i na kraju odbačene".

Osuđeni muškarci Foto: Policija Manchestera

Svi su poricali kaznena djela

Svi optuženi su poricali kaznena djela, ali su jednoglasno proglašeni krivima i u srijedu dobili kazne zatvora u rasponu od 12 do 35 godina, priopćilo je britansko Državno odvjetništvo.

Istraga iz 2014. utvrdila je da je najmanje 1.400 djece bilo žrtva seksualnog iskorištavanja u Rotherhamu, na sjeveru Engleske, između 1997. i 2013. godine.

U izvješću je navedeno da je većina poznatih počinitelja bila pakistanskog podrijetla, te da su lokalni dužnosnici i druge institucije u nekim slučajevima izbjegavali identificirati etničko porijeklo zlostavljača zbog straha od narušavanja međukulturalnih odnosa ili da budu proglašeni rasistima.

Slučajevi grooming bandi u drugim gradovima i mjestima u Engleskoj također su doveli do kaznenih progona i lokalnih istraga.