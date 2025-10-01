Silovatelj ostavio oproštajno pismo, lažirao smrt i misteriozno nestao: Otkriveno gdje se skrivao

Silovatelj koji je lažirao vlastitu smrt i pobjegao iz Ujedinjenog Kraljevstva osuđen je na osam godina zatvora.

James Clacher (57), bivši vlasnik teretane, uhićen je u španjolskom ljetovalištu Nerja zahvaljujući dojavi upućenoj Sky Newsu koja je policiji otkrila njegovo skrovište.

Nakon izručenja u Škotsku, Visoki sud u Glasgowu prošlog ga je mjeseca proglasio krivim za silovanje dviju žena, a u srijedu mu je u Edinburghu izrečena produžena kazna od 10 godina – osam godina zatvora i dvije godine pod nadzorom nakon izlaska na slobodu.

Pronašli su ga dok je vježbao na plaži

Clacher je nestao u svibnju 2022., godine nakon što je ostavio automobil i oproštajno pismo kraj Loch Longa, pokušavajući uvjeriti policiju da je počinio samoubojstvo. Umjesto toga, pobjegao je u Španjolsku, gdje je gotovo dvije godine uspijevao izbjeći pravdu. Uhićen je dok je vježbao na plaži u Costa del Solu.

Istražitelji su istaknuli da je Clacher “otišao u izvanredne napore kako bi izbjegao pravdu”, dok su njegove žrtve naglasile kako nisu željele njegovu smrt, već da bude priveden i osuđen.

Tijekom suđenja otkriveno je da je James Clacher, koristeći lažno ime "Johnny Wilson", u Španjolskoj radio kao vrtlar i vodio sate joge na plaži, a bio je u vezi s lokalnom ženom. Uhićen je zahvaljujući suradnji škotske i španjolske policije te britanske Nacionalne agencije za kriminal.

Porota je čula svjedočanstva dviju žena koje je silovao 2019. i 2020. nakon što su se upoznale s njim preko aplikacija Tinder i Bumble. Opisale su kako ih je brutalno napao u njihovim domovima, a sud je istaknuo da su napadi imali zastrašujuće sličnosti. Još dvije žene posvjedočile su da ih je neprimjereno dirao u teretani.

Trajno je upisan u registar seksualnih prijestupnika

Sudac Lord Cubie naglasio je da je Clacher lagao svojim žrtvama, uključujući izmišljene priče o svojoj dobi, prezimenu i smrti brata, što je nazvao "odvratnom laži" kojom je pokušao manipulirati prvom žrtvom.

Opisao ga je kao kukavicu koja je pobjegla kad je izgubila kontrolu nad posljedicama svojih postupaka, a utjecaj na žrtve nazvao je "razornim". Zbog nastavka poricanja krivnje i nedostatka kajanja, sudac ga je nazvao trajnom prijetnjom društvu. Uz kaznu zatvora, Clacheru je zabranjen kontakt sa žrtvama i trajno je upisan u registar seksualnih prijestupnika.