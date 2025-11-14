Sara Sharif (10) ubijena nakon mučenja: Novo izvješće razotkriva strašne propuste institucija

Neovisno izvješće o propustima institucija koje su godinama bile u kontaktu s desetogodišnjom Sarom Sharif zaključuje da djevojčica nikada nije smjela biti povjerena ocu Urfanu Sharifu i njegovoj partnerici Beinash Batool, koje se u dokumentu opisuje kao smrtonosna kombinacija. Sara je u kolovozu 2023. umrla nakon brutalnog i dugotrajnog zlostavljanja, a sudac je taj slučaj kasnije opisao kao brutalno mučenje.

Njezino tijelo pronađeno je u krevetu na kat u obiteljskoj kući u Wokingu, nakon što je Urfan Sharif iz Pakistana nazvao hitnu službu, u suzama priznavši da je ubio i pretukao svoju kćer. Obdukcija i istraga otkrile su da je djevojčica bila prekrivena prijelomima, modricama i opeklinama te da je u tjednima prije smrti bila premlaćivana palicom za kriket, metalnim šipkama i opečena glačalom. Ustanovljena je i teška traumatska ozljeda glave.

Sara je bila poznata socijalnim službama od rođenja. Kao mala djevojčica dvaput je bila smještena u udomiteljsku obitelj, a skrbništvo je godinama prelazilo s oca na majku i obrnuto, uz međusobne optužbe za zlostavljanje. U prosincu 2024. pokrenut je formalni nadzor, a sada objavljeno izvješće potvrđuje da je sustav iznevjerio Saru – od socijalnih službi, preko školskog sustava, do zdravstvenih ustanova.

Dokument navodi niz dramatičnih propusta. Vlasti su znale da je Urfan Sharif serijski počinitelj obiteljskog nasilja, no ta ključna informacija nije bila adekvatno uzeta u obzir, niti je potaknula ozbiljnije mjere zaštite. Sudsko ročište 2019., kada mu je dodijeljeno skrbništvo, nije dovoljno razmatralo potrebe djece. U proljeće 2023., kad je Sarina škola prijavila modrice na njezinom licu, slučaj je zatvoren u svega šest dana, bez provođenja propisanih zaštitnih procedura.

Nakon toga, Sharif i Batool povukli su Saru iz škole. Izvješće zaključuje da su kućno obrazovanje koristili kako bi djevojčicu sakrili od nadzornih službi. Socijalne službe pritom nisu provele ni osnovne kućne posjete unatoč jasno povišenom riziku.

Zabilježeni su i problemi u razmjeni informacija između institucija propustilo se povezati ključne elemente koji su upućivali na opasnost. Sarina majka, poljskog podrijetla, nije imala osiguranog prevoditelja tijekom sudskih postupaka, što je dodatno otežalo njezinu uključenost i razumijevanje procesa, piše Sky News.

Izvješće sadrži 15 preporuka, među kojima je i poziv Ministarstvu obrazovanja da zatvori zakonske rupe koje omogućuju lako povlačenje djece iz školskog sustava, posebno onih u rizičnim okruženjima. Također se traži poboljšana obuka stručnjaka za prepoznavanje manipulativnih obrazaca kod nasilnih počinitelja.

Partnerstvo za zaštitu djece Surreyja priopćilo je da nalaze shvaća iznimno ozbiljno i da će hitno raditi na provedbi svih preporuka. Terence Herbert, glavni izvršni direktor Vijeća okruga Surrey, izjavio je: "Duboko žalimo zbog nalaza u izvješću. Već smo poduzeli mjere kako bismo ispravili propuste i nastavit ćemo provoditi sve preporučene promjene".

U prosincu prošle godine Urfan Sharif i njegova partnerica Beinash Batool osuđeni su na doživotni zatvor zbog ubojstva Sare Sharif. Sharif je dobio minimalnu kaznu od 40 godina, a Batool 33 godine. Sarin ujak, Faisal Malik, osuđen je na 16 godina zatvora jer je proglašen krivim za uzrokovanje ili dopuštanje djevojčičine smrti.