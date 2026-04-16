Svijet u mraku? Rusija ometa satelite, stručnjaci strahuju od nuklearnog oružja u svemiru

Sjedinjene Američke Države upozoravaju da Rusija navodno razmatra postavljanje nuklearnog oružja u svemir, što bi moglo izazvati velike probleme u komunikaciji i svakodnevnom životu na Zemlji.

Prema riječima generala Stephena Whitinga, zapovjednika američkog Svemirskog zapovjedništva, riječ je o nuklearnom oružju koje bi moglo biti usmjereno na satelite i onesposobiti ih u velikom broju. Takav scenarij, koji je Whiting opisao kao "svemirski Pearl Harbor", mogao bi poremetiti GPS sustave, internet, mobilne mreže i zračni promet. Upozorava se i da Rusija već ometa satelitske signale, što u nekim slučajevima može ugroziti i civilne letove u Europi, piše Mirror.

Stručnjaci procjenjuju da bi u najgorem slučaju moglo biti uništeno i do 80 posto satelita u orbiti, što bi imalo ozbiljne posljedice za cijeli svijet. Takav potez bio bi u suprotnosti s međunarodnim sporazumima koji zabranjuju nuklearno oružje u svemiru.