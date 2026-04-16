Hoće li Europa dobiti novog Orbana? "Nije slučajno..."

Na izvanrednim izborima u Bugarskoj i to kao favorit natječe se donedavni predsjednik Rumen Radev kojeg mnogi uspoređuju s Viktorom Orbanom.

Bivši vojni pilot Radev u siječnju je odstupio s mjesta predsjednika, na kojem je bio devet godina, kako bi se kandidirao na prijevremenim parlamentarnim izborima.

Europskoj javnosti poznat je po protivljenju naoružavanju Ukrajine i njezinom članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, te zagovaranju veće suradnje s Rusijom i Kinom.

Kao novog Orbana prikazuje ga bivši premijer, desni centrist Bojko Borisov.

"Bugarska je u eurozoni, Mađarska nije. Bugarska je pretekla Mađarsku po primanjima, to i njegovi partneri priznaju! Bugarska je povukla 99,8 posto europskih fondova, Mađarska nije. Sada imamo novog Orbana u osobi Radeva. I nije slučajno što Orbanov šef diplomacije potajno dolazi k Radevu", poručio je Borisov.

Radevljeva nova stranka, Progresivna Bugarska, nastoji se pozicionirati kao antioligarhijska, umjereno lijeva i umjereno euroskeptična. Prema anketama, u nedjelju osvaja tridesetak posto glasova. Najviše, ali ni blizu dovoljno za samostalno vladanje.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Stričevića: