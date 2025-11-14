SAD pokreće istragu o krvavim vikend safarijima u Sarajevu: Spominje se i poznati poduzetnik koji posjeduje privatnu estetsku kliniku

Saveznica Donalda Trumpa obećala je potpunu istragu o navodnim "turistima snajperistima" koji su navodno plaćali čak 90.000 dolara kako bi pucali na nevine civile tijekom opsade Sarajeva. Obećanje dolazi nakon što je talijanska policija objavila da istražuje tvrdnje da su snage bosanskih Srba tijekom rata organizirale monstruozne "ljudske safarije" za bogate posjetitelje.

Kongresnica Anna Paulina Luna objavila je na X-u da je otvorila istragu o ovim šokantnim navodima i da je u kontaktu s bosanskim konzulatom i talijanskim veleposlanstvom. Naglasila je da je plaćanje novca za pucanje na civile, a posebno na djecu, razina zla koju SAD nikada neće tolerirati. Dodala je da, ako među počiniteljima ima američkih državljana, moraju biti optuženi i procesuirani.

Neimenovani državljani Italije, SAD-a, Rusije i drugih zemalja optuženi su da su tijekom četverogodišnje opsade Sarajeva plaćali vojnicima bosanskih Srba kako bi sudjelovali u smrtonosnim snajperskim izletima. Tijekom opsade, od 1992. do 1996., više od 10.000 ljudi ubijeno je granatiranjem i snajperskom vatrom, a Sarajevo je ostalo upamćeno kao najduža opsada glavnog grada u modernoj povijesti.

Prema pisanju La Repubblice, bogati turisti često povezani s ekstremnom desnicom i opsjednuti oružjem navodno su plaćali između 70.000 i 88.000 funti za "vikend-safari" sa snajperom, pucajući na prolaznike s položaja iznad grada. El Pais navodi da su cijene bile više ako je meta bilo dijete.

Bulevar Meše Selimovića, koji vodi prema središtu grada, postao je simbol užasa opsade i dobio naziv Aleja snajpera jer je prolazak tom rutom bio životno opasan. Grad je godinama živio u strahu od svakodnevnog i nasumičnog pucanja.

Ove optužbe ponovno su isplivale nakon dokumentarca "Sarajevo Safari" slovenskog redatelja Mirana Županića iz 2022. godine, koji donosi svjedočanstva o bogatim turistima koji su dolazili pucati na civile radi zabave. Nakon objave filma, milanski novinar Ezio Gavazzeni podnio je pravnu tužbu, koju su podržali bivši sudac Guido Salvini i bivša sarajevska gradonačelnica Benjamina Karić. Njihovo djelovanje potaknulo je i formalnu talijansku istragu, piše The Sun.

Navodi se da su turisti plaćali vojnicima lojalnima Radovanu Karadžiću, bivšem političkom vođi bosanskih Srba, koji je 2016. osuđen na 40 godina zatvora za genocid i zločine protiv čovječnosti. Gavazzeni tvrdi da je istraga u Bosni ranije izbjegnuta jer je tema još uvijek preteška u zemlji traumatiziranoj ratom. Dodao je da su bogati i ugledni ljudi, poslovnjaci, odlazili iz Trsta kako bi pucali na nenaoružane civile, a potom se vraćali svojim normalnim životima.

Talijanski tužitelj Alessandro Gobbi navodno ima listu osoba koje bi mogle svjedočiti. Gavazzeni vjeruje da je u takvim turama snajperista moglo sudjelovati i do sto turista, te se nada da će vlasti uspjeti identificirati barem neke od njih.

U istrazi se spominje i milanski poduzetnik koji posjeduje privatnu estetsku kliniku, kao i građani Torina i Trsta, izvijestio je El Pais.