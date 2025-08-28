FOTO/VIDEO Noć užasa u Kijevu, među poginulima i dijete: "Pod masovnim smo napadom ruske terorističke države"

Najmanje deset ljudi je poginulo, a 48 ozlijeđeno u najnovijem ruskom napadu na glavni ukrajinski grad Kijev.
Zračni napadi započeli su u srijedu kasno navečer nakon čega su se oglasile sirene za zračnu uzbunu diljem Ukrajine. Stanovici gotovo svake regije pozvali su da potraže sklonište tijekom noći.
Među ubijenima je i 14-godišnje dijete, a i među ozlijeđenima i djece. Najmanje 30 ljudi je hospitalizirno, piše The Kyiv Independent.
Rusija je tijekom noći lansirala 598 dronova, uključujući jurišne dronove i mamce Shahed, kao i 31 raketu, među kojima dvije balističke rakete Kh-47 Kinžal, devet balističkih raketa Iskander-M ili sjevernokorejskih KN-23 i 20 krstarećih raketa Kh-101, izvijestile su ukrajinske zračne snage.
Ukrajinska protuzračna obrana presrela je 563 drona i 26 projektila. U napadu su oštećene brojne kuće, uredi i škole diljem glavnog grada. Jedna peterokatnica izravno je pogođena i potpuno je uništena.
"Večeras je Kijev pod masovnim napadom ruske terorističke države", rekao je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave grada Kijeva.
Informacije o žrtvama i šteti još se utvrđuju. Cijelo jutro traje velika akcija spašavanja kako bi se uklonile ruševine i izvukli ljudi koje su zarobljeni ispod ruševina. U akciji sudjeluje oko 500 spasioca i 1000 hitnih službi, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.
Ruski napad na Kijev - 1
Foto:
Afp
Osim Kijeva, napadnuto je još nekoliko regija. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da su deseci dronova letjeli iznad središnjih i južnih regija, uključujući Žitomirsku, Odesku i Nikolajevsku oblast. Zračna upozorenja izdana su i za krajnje zapadne regije, uključujući Ternopiljsku, Lavovsku i Ivano-Frankivsku oblast.
Napadnuta je i stanica brzih vlakova te je pritom teško oštećen jedan od vlakova. Svo osoblje sklonilo se prije napada i nije bilo ozlijeđenih.
Dok se Kijev još uvijek oporavljao od napada, Rusija je oko 5:30 ujutro lansirala još jedan val raketa prema glavnom gradu i drugim ukrajinskim regijama.
Bruxelles snažno osudio napad
Europska unija snažno je osudila ruski napad na Kijev u kojem je, među pogođenim zgradama i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini.
"Zgrožen sam još jednim noćnim, smrtonosnim raketnim napadom na Ukrajinu. Moje misli su s ukrajinskim žrtvama i s osobljem izaslanstva EU-a u Ukrajini, čija je zgrada oštećena u ovom namjernom ruskom napadu", objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
Costa je dodao da se EU neće dati zaplašiti. "Ruska agresija samo pojačava našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njezin narod".
Napad na stambenu četvrt i zgradu izaslanstva EU-a osudila je i povjerenica za proširenje Marta Kos.
"Snažno osuđujemo ove brutalne napade, jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Izražavamo punu solidarnost s osobljem EU-a, njihovim obiteljima i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju", objavila je Kos na platformi X.