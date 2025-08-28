Obavijesti Foto Video Pretražite
deseci ozlijeđenih

FOTO/VIDEO Noć užasa u Kijevu, među poginulima i dijete: "Pod masovnim smo napadom ruske terorističke države"

Piše P. A./Hina, 28. kolovoza 2025. @ 09:40 komentari
Ruski napad na Kijev - 2
Ruski napad na Kijev - 2 Foto: Afp
Ruski projektili tijekom noći su zasuli Kijev. Ima puno mrtvih i ozlijeđenih, uključujući i djecu.
  1. Tenkovi leopard
    promjene na 150 lokacija

    Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
  2. Ilustracija
    na motociklu

    Užasna nesreća u Dalmaciji: Poginula dva mladića, jedan je bio maloljetan
  3. Opasne bobice uz potok - 3 2:34 3
    Plodovi djeluju primamljivo

    Na zagrebačkoj šetnici nikla opasna biljka: "Može ubiti dijete s dvije bobice"
Danska premijerka ispričala se Grenlanđankama zbog prisilne kontracepcije
STIGLA ISPRIKA
Skandal s prisilnom kontracepcijom: "Zahvate su radili i djevojčicama, nisu ništa znale"
Ženu triput uhvatio za stražnjicu na ulici u Zagrebu: Evo što je sud odlučio
sud donio odluku
Ženu triput uhvatio za stražnjicu na ulici u Zagrebu: Obrana mu je bila bizarna
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
skrivaju ih od medija
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Snalažljivo
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Jao…
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Otkriven novi igrač u gubitku tjelesne težine, no koliko nosi prednosti, toliko je i opasan
Bitna je ravnoteža
Otkriven novi igrač u gubitku tjelesne težine, no koliko nosi prednosti, toliko je i opasan
Transferi: Carlos Soler iz PSG-a ide u Sučićev Real Sociedad
Sve su dogovorili
Nakon što ga Dalić nije pozvao u reprezentaciju, vatreni je saznao loše vijesti i u klubu
Strašan udarac za Zlatka Dalića pred dvije utakmice Vatrenih
uh, šteta
Strašan udarac za Zlatka Dalića uoči dviju utakmica Vatrenih: Otpada važan vatreni?
Srpskog izbornika pitali tko je najbolji kojeg je trenirao: "Mislio sam da je to Kukoč pa Bodiroga, ali..."
"ON JE NAJBOLJI"
Srpskog izbornika pitali tko je najbolji kojeg je trenirao: "Mislio sam da je to Kukoč pa Bodiroga, ali..."
Leyla: Što moraju učiniti da dobiju lijek?
LEYLA
Leyla: Što moraju učiniti da dobiju lijek?
Daleki grad: Čime joj prijeti samo da sazna istinu?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čime joj prijeti samo da sazna istinu?
Daleki grad: Teško će joj naplatiti ako sazna da mu je lagala
DALEKI GRAD
Teško će joj naplatiti ako sazna da mu je lagala
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Tušt ili portulak
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Ne može jednostavnije: Recept za savršenu pitu sa šljivama zbog koje ćete progovoriti francuski
Miriše na još...
Ne može jednostavnije: Recept za savršenu pitu sa šljivama zbog koje ćete progovoriti francuski
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
PLAVOOKI LJEPOTAN
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
NEZABORAVNE!
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
Sarah Jessica Parker u najdražem kupaćem kostimu
NAJBOLJI JE?
Sarah Jessica Parker godinama nosi isti model kupaćeg kostima, koji pristaje baš svakoj ženi
