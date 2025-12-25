Ruski blogeri optužuju: "Gubimo važan grad, više je nego kritično, generali lažu Putinu"

Ukrajinska vojska ponovno je uspostavila nadzor nad većinom Kupjanska, strateški važnog željezničkog središta u Harkivskoj oblasti, prema navodima proratnih ruskih vojnih blogera.

Takav razvoj događaja dovodi u pitanje ranije tvrdnje ruskih vlasti da je grad stavljen pod njihovu kontrolu.

Kako navode brojni proruski Telegram kanali, ukrajinske snage potisnule su ruske postrojbe s gotovo cijele zapadne obale rijeke Oskil, koja presijeca urbano područje Kupjanska.

Te informacije prenose i ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore s ruske strane.

Proruski izvori priznaju ozbiljnost situacije i ocjenjuju je iznimno teškom. Telegram kanal Rybar, koji se često povezuje s ruskim Ministarstvom obrane, objavio je da su ruske snage izgubile velik dio mostobrana, uključujući Kondrašivku, Radkivku i Moskovku.

U objavi se stanje u samom Kupjansku, kao i na istočnoj obali rijeke, opisuje kao gore od kritičnog.

Prema istom izvoru, ukrajinske postrojbe ponovno su preuzele kontrolu nad područjem oko lokalne tvornice mliječnih konzervi, dok i dalje drže Kučerivku i Petropavlivku. Obrana ruskih snaga u tom sektoru opisana je kao razbijena i oslonjena gotovo isključivo na masovnu upotrebu dronova, uz naznake ozbiljnog iscrpljivanja.

Rybar se posebno obrušio na zapovjedni lanac ruske vojske, tvrdeći da su uljepšana i netočna izvješća s terena, koja su navodno dostavljana i Vladimiru Putinu, dovela do pogrešnih strateških odluka i velikih gubitaka.

Navodi se da je jedna ruska jedinica u okolici Kupjanska tijekom prosinca izgubila oko 150 vojnika.

Ističe se i da u samom gradu nikada nije provedena ozbiljna konsolidacija snaga, ni prije ni nakon što je Moskva objavila da je Kupjansk navodno oslobođen. Prema tim tvrdnjama, pričuvne postrojbe su zbog pogrešnih procjena proglašene suvišnima i prebačene na druga bojišta, čime su snage na prvoj liniji ostale bez ključne potpore.

Slične informacije iznio je i jedan proratni Telegram kanal, koji tvrdi da više važnih okolnih naselja, među njima Piščane, Kurilivka i Petropavlivka, uopće nije pod ruskom kontrolom. Prema tom izvoru, postrojbe na prvoj crti nisu bile u stanju zadržati zauzete položaje nakon povlačenja pričuva.

Proruski kanali podsjećaju i na ranije navode o ozbiljnim problemima unutar ruskih snaga na tom području, uključujući optužbe da su pojedini časnici donosili zapovijedi u stanju teškog pijanstva, bez jasne slike o stvarnom stanju na terenu. Prema tim tvrdnjama, upravo je takav kaos doveo do najvećih gubitaka te jedinice od početka rata.

Multiple Russian milbloggers started to confirm today that Ukrainian forces have mostly recaptured the key northeastern city of Kupyansk.



Russian milblogger Rybar laments “we defeated ourselves.” pic.twitter.com/sQniobrhxq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 25, 2025

Kupjansk ima ključnu ulogu u logističkoj i prometnoj mreži sjeveroistočne Ukrajine. Smješten u Harkivskoj oblasti, na obalama rijeke Oskil, grad je prije početka rata bio jedno od najvažnijih željezničkih središta, preko kojeg su ruske snage održavale opskrbne pravce prema području Donbasa.

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine Foto: Afp

Ruske postrojbe zauzele su Kupjansk u ranoj fazi invazije 2022. godine, no ukrajinska vojska ga je već na jesen iste godine vratila pod svoju kontrolu u sklopu brze i uspješne ofenzive u Harkivskoj oblasti. Od tog trenutka grad se nalazi pod stalnim pritiskom, uz učestale pokušaje Moskve da ponovno poremeti ukrajinske logističke rute.

Tijekom ove jeseni i zime borbe su dodatno intenzivirane. Rusija je pojačala napade na šire područje Kupjanska, koristeći kombinaciju topničke vatre, bespilotnih letjelica i pješačkih napada, dok su ukrajinske snage obranu temeljile na utvrđenim linijama, ali i pokretljivim protunapadima kojima su nastojale zadržati kontrolu nad gradom i njegovom okolicom.