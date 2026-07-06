VIDEO Rusi izgubili borbeni helikopter, ali daleko od Ukrajine

Ruske snage su na sjeveru Malija možda doživjele novi udarac, nakon tvrdnji da im je srušen borbeni helikopter od strane tamošnjih pobunjenika, iako ključni detalji oko te tvrdnje ostaju nepotvrđeni. Tuareški pobunjenici tvrde da su uništili ruski jurišni helikopter tijekom nedavnih borbi, no ni Moskva, ni malijske vlasti nisu to potvrdile.

Koalicija Azawad Liberation Front (FLA), tuareška skupina, navela je da su njezini borci oborili ruski helikopter Mi-24P (NATO oznaka "Hind"), kojim upravlja ruski Africa Corps, u blizini grada Gaóa tijekom borbi oko vojnog konvoja. Snimku pada helikoptera prenio je na platformi X poljski analitičar otvorenih obavještajnih izvora (OSINT) Paweł Wójcik.

The Tuaregs from FLA have shot down a Russian helicopters during the battle against the Gao convoy in the past few hours. First confirmed visuals, there will likely be more if Anefis is cleared.

Looks like tonight victory shifts towards the rebel coalition. Huge. #Mali https://t.co/RdTXr3CeSW pic.twitter.com/KORZK2ifLR — Paweł Wójcik 🦋 (@SaladinAlDronni) July 5, 2026

Bez službene potvrde

Prijavljeni događaj uslijedio je nakon koordiniranih napada diljem Malija 4. i 5. srpnja 2026. godine. Tvrdnja o helikopteru uklapa se u širi obrazac neprovjerenih izvješća s bojišta koja često obilježavaju taj sukob, piše portal Defence Blog.

Ruski Africa Corps nastao je reorganizacijom Wagner grupe pod izravnim nadzorom ruskog Ministarstva obrane i nakon smrti njezina osnivača Jevgenija Prigožina u zrakoplovnoj nesreći 2023. godine. Ta je ruska paravojna formacija ključna potpora malijskoj vojnoj vlasti od povlačenja francuskih snaga 2022. godine.

Šira ofenziva

FLA također tvrdi da su se ruske snage povukle iz grada Gaóa nakon pretrpljenih gubitaka te da bi, zajedno s saveznikom JNIM-om, mogle nastaviti pritisak na ruske i malijske jedinice oko grada Anefisa, iako su bilo kakva predviđanja budućih sukoba u toj zemlji nesigurna i spekulativna, piše Defence Blog.

Ranije, tijekom ofenzive 25. travnja 2026., FLA i JNIM pobunjenici zauzeli su grad Kidal, ubili malijskog ministra obrane Sadioa Camaru te tvrdili da su oborili još jedan ruski helikopter u blizini grada Gaóa.

Wójcik je isto tako objavio na platformi X i da je u pustinji ponovno uočena napuštena ruska oprema te ocijenio da gubici izgledaju značajni.