Rusija Maduru poslala moćno oružje, najavili veće isporuke: "Amerikanci će se iznenaditi"

Visokopozicionirani ruski zastupnik objavio je da su, kao reakciju na američko gomilanje vojske na Karibima, Venezueli poslali sustave protuzračne obrane te da bi u budućnosti mogli isporučiti balističke i krstareće rakete.

"Ruski sustavi Pancir-S1 i Buk-M2E nedavno su dostavljeni u Caracas transportnim zrakoplovom Il-76. Rusija je zapravo jedan od ključnih vojno-tehničkih partnera Venezuele: opskrbljujemo zemlju cijelim nizom oružja, od pješačkog oružja do zrakoplova. Ruski borbeni zrakoplovi Su-30MK2 okosnica su venezuelskih zračnih snaga, što ih čini jednom od najmoćnijih zračnih sila u regiji. Isporuka nekoliko bataljuna S-300VM (Antej-2500) značajno je ojačala sposobnost zemlje da zaštiti važne objekte od zračnih napada", rekao je Aleksej Žuravljov, zamjenik predsjednika Odbora za obranu ruske Državne dume.

Ruski protuzračni sustavi Foto: X/Screenshot

Iako je bez snimki teško potvrditi isporuku, ruski transportni zrakoplov Iljušin Il-76 stigao je u venezuelski glavni grad Caracas 26. listopada nakon kružne rute iz ruskog grada Naberežnih Čelnih. I ranije su Venezueli isporučili protuzračne raketne sustave, kao i borbene lovce.

¿QUÉ PASO SE ASUSTARON? 😁



Venezuela no come amenazas de NADIE, nosotros estamos preparados para defender nuestra PAZ. 😎🇻🇪 pic.twitter.com/zfTO2DZ9U7 — Vanessa Teresa 🍒 (@CoralTeresa) October 26, 2025

Kako piše The War Zone, Venezuela ima raznolike sustave protuzračne obrane koji su mobilni i mogli bi predstavljati prijetnju američkim ofanzivnim zračnim operacijama. Uz dosadašnju pomoć, Žuravljov je rekao da će Venezueli osigurati i oružje dugog dometa.

"Informacije o količinama i točnim vrstama onoga što se uvozi iz Rusije su povjerljive, tako da bi se Amerikanci mogli iznenaditi" izjavio je ruski parlamentarac. "Također ne vidim prepreke da se prijateljskoj zemlji isporuče nova oružja poput sustava Orešnik ili, recimo, provjerenih raketa Kalibr - barem nas nijedna međunarodna obveza u tome ne ograničava."

Orešnik je veliki balistički raketni sustav srednjeg dometa od oko 5400 kilometara koji bi teoretski mogao ugroziti veći dio kontinentalnog dijela Sjedinjenih Država, kao i Portoriko, koji se koristi kao baza za operacije na Karibima. U kolovozu je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je započela proizvodnja Orešnika i potvrdio svoje planove da ih kasnije ove godine rasporedi po saveznoj Bjelorusiji. Krstareća raketa Kalibr, koja se može lansirati s površinskih borbenih brodova i podmornica ima domet između 1450 i 2400 kilometara.

Trump ne odustaje, Putin traži razlog

Rusiji mediji prenose da se zemlja suočava s nedostatkom protuzračne obrane nakon žestokih ukrajinskih napada. Međunarodne sankcije ometale su proizvodnju naprednog oružja dalekometnog oružja u Rusiji, a zalihe Orešnika su jako ograničene. To bi se moglo promijeniti ako ga Rusija može proizvoditi u značajnim količinama, što bi bila daleko veća prijetnja za SAD od trenutnih krstarećih raketa koje Venezuela ima. No, za sad je sve na teorijskim pretpostavkama.

Putin je i ranije prijetio da bi mogao isporučiti oružje američkim neprijateljima, a jačanje vojne prisutnosti Trumpove administracije na Karibima moglo bi biti izgovor za ostvarivanje tih prijetnji. Trump je također razmatrao isporuku krstarećih raketa Tomahawk Land Attack (TLAM) Ukrajini, što bi se također moglo uklopiti u priču.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) Gerald R. Ford-class aircraft carrier and USS Bainbridge (DDG 96) Arleigh Burke-class Flight IIA guided missile destroyer westbound in the Strait of Gibraltar - November 4, 2025 SRC: TW-@Gibdan1 pic.twitter.com/Xa6xBFuSAn — WarshipCam (@WarshipCam) November 4, 2025

U međuvremenu, nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford i jedan od njegovih pratećih brodova, raketni razarač USS Bainbridge, prošli su kroz Gibraltarski tjesnac i sada se nalaze u sjevernom Atlantiku, potvrdila je mornarica.

Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je da je vojska u novom napadu na moru ubila dvoje krijumčara, čime je broj žrtava Trumpove kampanje u južnoameričkim vodama porastao na najmanje 66 ljudi u 16 napada.