Razotkriveni Trumpovi vojni planovi: Obnavlja nekad najveću vojnu bazu na svijetu i sve s jednim ciljem

Reutersova istraga otkrila je davno napuštenu pomorsku vojnu bazu iz Hladnog rata na Karibima, što sugerira da se Sjedinjene Države pripremaju za trajne operacije koje bi mogle podržati moguće akcije unutar Venezuele.

Građevinski radovi na bivšoj pomorskoj bazi Roosevelt Roads u Portoriku, koju je američka mornarica zatvorila prije više od 20 godina, bili su u tijeku 17. rujna kada su ekipe počele čistiti i ponovno asfaltirati rulne staze koje vode do piste.

"Do zatvaranja 2004. godine Roosevelt Roads bio je jedna od najvećih američkih pomorskih postaja na svijetu. Nalazi se na strateški važnom položaju i nudi iznimno velik prostor za logistiku i prikupljanje vojne opreme", rekao je jedan američki dužnosnik za Reuters.

Uz obnovu i nadogradnju kapaciteta za slijetanje i polijetanje, Sjedinjene Države grade nove objekte i na civilnim zračnim lukama u Portoriku i na otoku St. Croix na Američkim Djevičanskim Otocima. Oba teritorija nalaze se oko 800 kilometara od Venezuele.

Reuters je razgovarao s trojicom američkih vojnih dužnosnika i trojicom pomorskih analitičara koji smatraju da nova gradilišta i infrastrukturne promjene upućuju na pripreme za potencijalne vojne operacije unutar Venezuele.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro više je puta optužio Washington da pokušava srušiti njegovu vlast.

"Sve su ove stvari osmišljene kako bi se prestrašio Madurov režim i generali oko njega", izjavio je za Reuters Christopher Hernandez-Roy, viši suradnik Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu.

Reutersovi novinari promatrali su ugradnju prijenosne opreme za podršku zračnom prometu i mobilne sigurnosne infrastrukture, a satelitske snimke od 29. listopada prikazuju 20 novih šatora u blizini napuštenog hangara za zrakoplove.

Agencija je, tijekom dvomjesečne istrage, analizirala satelitske snimke, podatke o praćenju brodova i letova, kao i objave na društvenim mrežama, te pratila kretanja američkih vojnih brodova i zrakoplova. Prema prikupljenim podacima, riječ je o najvećem američkom vojnom gomilanju u regiji još od 1994. godine kada su Sjedinjene Države pokrenule operaciju na Haitiju.

Od početka rujna američke su snage izvele najmanje 14 napada na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu u Karibima i Pacifiku, pri čemu je poginula 61 osoba. Ti su napadi dodatno povećali napetosti s Venezuelom i Kolumbijom.

Bijela kuća poručila je Reutersu da američko djelovanje proizlazi iz obećanja tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa da će se obračunati s narkokartelima.

"Poduzeo je neviđene mjere kako bi zaustavio pošast narkoterorizma koja je rezultirala nepotrebnim smrtima nevinih Amerikanaca", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly.

Pomorsko i zračno gomilanje

Vojno gomilanje započelo je u kolovozu dolaskom ratnih brodova, nuklearne podmornice, borbenih zrakoplova i špijunskih aviona. Udarna skupina nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, s oko 10.000 vojnika i desecima letjelica, kreće se iz Jadranskog mora prema Karibima. Jedan od Fordovih razarača napustio je Gibraltar 29. listopada, pokazuju satelitski podaci.

Pentagon nije komentirao nalaze Reutersa.

Hernandez-Roy rekao je kako je moguće da američka vojska "samo popravlja rupe na cestama", ali je dodao: "Ako ćete se sada usredotočiti na zapadnu hemisferu, logično je ponovno otvoriti ono što je nekoć bila ogromna pomorska baza i osigurati da može primiti različite vrste zrakoplova koje američka vojska koristi."

Upravo se u Roosevelt Roadsu događaju najdramatičniji infrastrukturni zahvati, koji bi mogli omogućiti slijetanje borbenih i transportnih zrakoplova. Prema Marku Cancianu, umirovljenom pukovniku američkog marinskog korpusa i analitičaru CSIS-a, promjene odgovaraju pripremama za povećan broj slijetanja i polijetanja vojnih letjelica.

Širenje i na civilne zračne luke

Reuters je dokumentirao i znatne promjene u zračnoj luci Rafael Hernandez, drugoj najprometnijoj civilnoj zračnoj luci u Portoriku. Do sredine listopada američka vojska je dopremila mobilni toranj za kontrolu zračnog prometa i komunikacijsku opremu koja se obično koristi u ratnim zonama ili nakon katastrofa.

Satelitske snimke pokazuju i gradnju skladišta streljiva iako stručnjaci nisu mogli potvrditi kakvo se oružje ondje pohranjuje.

"To je vrlo važno", rekao je Cancian. "Mogli bi se kratkoročno koristiti za operaciju protiv Venezuele", ali je dodao da objekti također mogu biti dio dugoročnog planiranja protiv narkokartela.

Na otoku St. Croix satelitske snimke iz rujna i listopada prikazuju aktivnu gradnju na civilnoj zračnoj luci Henry E. Rohlsen. Lokalni video koji je pribavio Reuters otkriva instalaciju novog radarskog sustava.

Guverner Američkih Djevičanskih Otoka Albert Bryan Jr. izjavio je da je postojala određena razina koordinacije s američkom vojskom, ali da njegov ured nije upoznat s operativnim detaljima.

Od kolovoza je Trumpova administracija rasporedila najmanje 13 ratnih brodova, pet pomoćnih plovila i jednu nuklearnu podmornicu u karipskoj regiji, uključujući nosač zrakoplova Gerald Ford.

Osam ratnih brodova i dalje je aktivno u regiji, a uočeni su i pomoćni tankeri za gorivo, bolnički brod USNS Comfort te brod za testiranje navigacijskih sustava podmornica USNS Waters.

Reuters je zabilježio i povećan broj američkih zrakoplova: F-35, nadzvučnih bombardera Lancer, špijunskih aviona Poseidon P-8A i tri bombardera B-52, koji su letjeli uz obalu Venezuele. Podaci s platforme FlightRadar24 potvrđuju pojačanu prisutnost američkih izviđačkih letova iznad Kariba.