SAD vjeruje da je Rusija neuspješno testirala interkontinentalnu balističku raketu Sarmat, nazvanu "Sotona" u vrijeme uoči Bidena dolaska u posjet Ukrajini.

Rusija je izvela testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat, koji nazivaju i Sotona II. Testiranje je izvedeno uoči Bidenovog posjeta Kijevu. Dvojica američkih dužnosnika tvrde da je testiranje bilo neuspješno.

Rusija je unaprijed obavijestila SAD o lansiranju, rekao je jedan dužnosnik. Drugi navodi da test nije predstavljao rizik za Sjedinjene Države i da SAD ne gleda na test kao na anomaliju ili eskalaciju.

Test rakete Sarmat, nazvane na Zapadu - Sotona II, koja je sposobna isporučiti više nuklearnih bojevih glava – nije uspio, rekli su.

Raniji testovi bili su uspješni i Putin se naveliko hvalio njima. Da ovaj posljednji nije bio neuspješan - Putin bi vjerojatno govorio o tome u utorak u svojem obraćanju naciji koje je trajalo gotovo dva sata, piše CNN.

Putin je u utorak službeno izjavio da će Rusija suspendirati sudjelovanje njegove zemlje u Novom START ugovoru o smanjenju nuklearnog naoružanja sa Sjedinjenim Državama.

Prema vremenu testiranja može se zaključiti da su SAD i Rusija ranije ovaj tjedan komunicirale kroz nekoliko različitih kanala. Američki dužnosnici obavijestili su Ruse u nedjelju navečer, nekoliko sati prije Bidenova posjeta Kijevu, da će predsjednik putovati u ukrajinski glavni grad, rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

Putin je u prosincu rekao da će ruskom arsenalu uskoro biti pridodani i interkontinentalni balistički projektili tipa Sarmat. Sarmat može nositi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca i gađati ciljeve udaljene tisuće kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi.

Sarmat već ima i NATO-ovu oznaku SS-X-30 "Sotona 2", s obzirom na to da je riječ o sustavu koji je naslijedio RS-36, odnosno interkontinentalnu balističku raketu SS-18 Sotona. Svojevremeno su ruski mediji objavili kako vrijeme leta Sarmata od Kalinjingrada do Berlina iznosi 106 sekundi, od Kalinjingrada do Pariza 200 sekundi, a do Londona 202 sekunde.

Raketa Sarmat teška je više od sto tona, a prema pisanju ruskih medija može uništiti područje veličine Teksasa ili Francuske. Može nositi deset tona eksploziva, ili 10 težih i 15 lakših bojevih glava ili čak 24 ultrazvučne rakete.

Osim toga, ima tehnologiju za izbjegavanje radara i domet više od 10.000 kilometara. Kreće se brzinom od sedam kilometara u sekundi, a teret koji će moći nositi 2000 je puta jači od atomske bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki. Zovu je i nezaustavljivom hipersoničnom raketom.

