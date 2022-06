Rat u Ukrajini ušao je u 118. dan. Ruski mediji objavili su da su zarobljena dva američka vojnika i da se na njih ne odnosi Ženevska konvencija jer su "plaćenici". Kao odmazdu na ukrajinski napad na naftne platforme na Krimu, Rusi su uništili skladište hrane u Odesi. Turska razgovara s Finskom i Švedskom o njihovim zahtjevima za ulazak u NATO.



7:13 Najmanje tri osobe ubijene su tijekom snažnog ruskog granatiranja sjeveroistočne ukrajinske regije Harkiv, izjavio je čelnik administracije regije Oleh Sinehubov.

"Posljednjih dana ruski okupatori pojačali su granatiranje regionalnog centra i drugih naselja", rekao je i dodao da su tri osobe poginule u granatiranju - 65-godišnja žena u Kutuzivki te 61-godišnja žena i 49-godišnji muškarac u Balakliji.

Rusi koriste višestruke raketne sustave (MLRS) i druge projektile. "Pogodili su i mete u industrijskoj zoni i u obrazovnim institucijama", rekao je Sinehubov.

Oko 700.000 ljudi živi u gradu Harkivu, što je otprilike polovica stanovništva prije invazije u veljači. "Stalno bilježimo gomilanje i kretanje vojnika na granici s našom regijom i pratimo situaciju", dodao je.

6:38 Ruske snage ušle su u industrijsku zonu teško opkoljenog ukrajinskog grada Sjeverodonecka, rekao je guverner Luhanska Sergij Gajdaj, dok borbe bjesne u istočnoj Ukrajini.

Ruske snage jedino još nisu zauzele kemijsku tvornicu Azot u tom području, napisao je Gajdaj na Telegramu. Obližnja sela su meta neprestanih napada.

U tvornici Azot se skriva oko 300 civila, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk, ali situacija se stalno mijenja. Vereščuk je dodala da će dužnosnici pokušati uspostaviti sigurnosni koridor za civile koji žele evakuaciju iz tvornice.

Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da je 20 ukrajinskih civila napustilo tvornicu u ponedjeljak, koristeći prolaz koji nije pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Predstavnik separatista Rodion Mirošnik rekao je da su civili na sigurnom i optužio Ukrajinu da je spriječila evakuaciju civila iz regije "stalnim granatiranjem", piše Interfax.

Kijev je ranije priznao gubitak Metiolkinea, predgrađa Sjeverodonecka.

U međuvremenu su snage odane Moskvi nastavile napore spašavanja nakon što su ukrajinske snage obalne obrane projektilima napale plutajuće platforme za proizvodnju plina u Crnom moru, rekao je čelnik Krima Sergej Aksenov.

Na platformama je bilo više od 100 ljudi, prema posljednjim podacima. Spašeno ih je više od 90, najmanje troje je ozlijeđeno, a za sedmero se još traga, objavio je Aksenov na Telegramu.

Ukrajinski zastupnik Oleksij Hončarenko također je izvijestio o raketnim napadima na te platforme u Crnom moru. Platforme su smještene oko 100 kilometara od obale pokrajine Odese i 150 kilometara od poluotoka Krima u Crnom moru.

Kad je Rusija anektirala Krim, platforme je zauzela ruska vojska u ožujku 2014. godine.

5:41 Dvojica Amerikanaca koje su Rusi zarobili u Ukrajini "ugrožavali su" ruske vojnike i trebali bi biti "odgovorni za te zločine", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Kremlj je u ovom intervjuu prvi put komentirao slučajeve Alexandera Druekea i Andyja Huynha, američkih vojnih veterana, navodi NBC.

"Oni su plaćenici i bili su uključeni u ilegalne aktivnosti na teritoriju Ukrajine. Sudjelovali su u paljbi i granatiranju našeg vojnog osoblja. Ugrožavali su njihove živote", rekao je Peskov.

"Trebali bi odgovarati za te zločine koje su počinili", dodao je Peskov u objavljenim prvim dijelovima intervjua. "Ti zločini se moraju istražiti", istaknuo je.

Kad je upitan da otkrije koje su zločine ti Amerikanci počinili, Peskov je priznao da njihova konkretna djela još nisu poznata, ali je ustvrdio da neće biti obuhvaćeni Ženevskim konvencijama o postupanju s ratnim zarobljenicima.

"Oni nisu (u) ukrajinskoj vojsci pa ne podliježu Ženevskim konvencijama", rekao je glasnogovornik Kremlja. Nisu još potpuno razjašnjene okolnosti pod kojima su muškarci zarobljeni. Peskov je samo rekao da ih drže "vlasti". Upitan je prijeti li im smrtna kazna, a odgovorio je da će to "ovisiti o istrazi".

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak da ne zna gdje se nalaze Drueke i Huynh, za koje se vjeruje da su se pridružili drugim strancima u borbi uz ukrajinske vojnike.

Glasnogovornik američkog State Departmenta u subotu je potvrdio da su američke vlasti vidjele fotografije i videozapise dvojice američkih državljana koje su, kaže, "navodno zarobile ruske vojne snage u Ukrajini".

"Pomno pratimo situaciju i naša srca su uz njihove obitelji u ovim teškim vremenima", rekao je glasnogovornik za AFP.

4:30 Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvat će u utorak na razgovor veleposlanika Europske unije u Moskvi Markusa Ederera zbog litavske zabrane prometa robe obuhvaćene sankcijama EU-a kroz Kalinjingrad, rekao je guverner Kalinjingrada.

Iz ruske vlade poručuju da se radi o vrlo blagoj mjeri za sada.

