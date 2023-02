Centar Kijeva je blokiran, a društvene mreže pune su snimki neobično duge kolone vozila. Mnogi misle da je u posjet Kijevu stigao američki predsjednik Biden.

U centru Kijeva zabilježena je duga kolona automobila koji jure ulicama glavnog ukrajinskog grada. Twitter bruji o tome i nagađa što se događa.

Neki misle da je centar Kijeva blokiran zbog posjeta američkog predsjednika Bidena, koji putuje za Poljsku. Njegov posjet Varšavi zakazan je za utorak.

"Centar Kijeva je blokiran zbog dolaska vrlo važnih ljudi. Ukrajinski mediji nagađaju da je Biden došao u posjet. Nikome nije dozvoljen prolazak ulicama", pišu na društvenim mrežama.

Britanski reporter John Sweeney, koji se nalazi u Kijevu, na Twitteru je objavio da se na ulicama glavnog grada govori kako je američki predsjednik Joe Biden stigao u grad.

Would be curious to find out what is going on in #Kyiv pic.twitter.com/AOjc60izru

The entire center of #Kyiv has been blocked for some very important guest#Ukraine Media speculates that it is Master #Biden heself came to visit

No one is allowed to drive on the main street pic.twitter.com/tkmunTQjHq