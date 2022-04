Na ruskom kanalu "Rusija 1" voditeljica Olga Skabejeva i zastupnik u Dumi Aleksej Žuravljev razgovarali su o tome koliko bi sekundi trebalo interkontinentalnoj balističkoj raketi Sarmat da stigne do prijestolnica Velike Britanije, Njemačke i Francuske, država koje isporučuju oružje Ukrajini.

Rusija je prošli tjedan objavila da do jeseni planira rasporediti svoje nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat, sposobne za nuklearne napade na SAD.

Sarmat može nositi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca i gađati ciljeve udaljene tisuće kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi.

Sarmat već ima i NATO-ovu oznaku SS-X-30 "Sotona 2", s obzirom na to da je riječ o sustavu koji je naslijedio RS-36, odnosno interkontinentalnu balističku raketu SS-18 Sotona.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk