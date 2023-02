Tko ima, od srijede novac može uložiti u državne obveznice. A tko će od ministara, nakon konzultacija sa suprugama, to i učiniti, istražio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Kupiti ili ne kupiti narodnu obveznicu? Nije to bila odluka koja se donosi brzo. Trebalo je provjeriti čitav niz elemenata.

Ministar financija Marko Primorac optimističan je. "Naravno da ćemo investirati. Tu uopće nema straha. Bilo se postavilo pitanje je l' tu ima išta sporno. Ja sam bio uvjeren da nema. Na kraju krajeva, mi donosimo stalno odluke koje se tiču svih građana, pa i nas", kaže ministar.

Provjerili su stoga i s povjerenstvom za sukob interesa i ono je dalo zeleno svjetlo. No, iako će premijer i neki ministri uložiti u obveznicu, neki neće.

"Nemojte vi sad mislit da smo premijer i ja u nekoj konfrontaciji oko toga", rekao je ministar Oleg Butković koji uvjerava "Nismo, to je dobra stvar. Međutim ja ostajem pri svom. Sad sam se konzultirao i sa suprugom još jednom, glasovali smo i nećemo iz osobnih razloga".

Brojni članovi oporbe donijeli su istu odluku, ali uz bitno drugačije objašnjenje.

"Ne pada mi na pamet", kaže Mostov Božo Petrov. "Hrvatski građani bi trebali dat novac za obveznice, novac koji će on potrošit na klijentelizam, a ne može se po tim kamatama dobit novac izvana".

No većinu najviše zanima odluka fiskalno najkonzervativnijeg zastupnika, Arsena Bauka s Brača.

"Ako se na to odlučim, to će biti vidljivo u mojoj imovinskoj kartici. Ako se ne odlučim, neće", kaže Bauk. "Ja nisam ekonomist po struci pa ne dajem drugima savjete tog tipa. Ako ministarstvo financija želi da im ja budem maskota, oni će se odmah meni javiti, ne moram ja to tu vama javit", objasnio je.

A ministar je očito svjestan marketinškog potencijala kolege iz Sabora. "Ako je Arsen Bauk spreman uložiti, onda je to najbolji pokazatelj, tako da pozivam sve da slijede dobar primjer i ulažu u narodnu obveznicu", nadodaje Primorac.

Minimalni prinos će biti 3,75 posto, a bude li interes veći od očekivane milijarde eura, dijelu zainteresiranih ulagača bit će vraćen novac, što ne znači da neće biti prilike da opet ulože u neku drugu narodnu obveznicu.

