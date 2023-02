Uoči obljetnice ruske invazije na Ukrajinu, Vladimir Putin u utorak je u svom govoru još jednom optužio drugu stranu za početak rata, a objavio je da se Rusija povlači iz sporazuma o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Biden mu je brzo odgovorio. Na bojišnici, Ukrajinci tvrde da drže liniju, Rusi kažu da napreduju.

9:22 Sirene su se oglasile u Kijevu, Lavovu...

Air raid sirens in central Kyiv two days before the one year anniversary of Russia’s full scale invasion pic.twitter.com/EXMYqeDvDI

Dear Friends,



My surgery was scheduled for 12 pm #Lviv time



Yet Russia decided to lunch jests and air raid alert delayed my surgery:(



I am afraid 😱 it will delayed till the evening, as all line of people beforehand me also waiting for the surgery…#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/9XSQCWHMbO