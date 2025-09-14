VIDEO Prvo eksplodirala lokomotiva, a onda dva vlaka iskočila iz tračnica: Spasilačke akcije u tijeku

Dva su vlaka u nedjelju ujutro iskočila iz tračnica u odvojenim područjima zapadne Lenjingradske regije pri čemu je poginuo strojovođa, a željeznički je promet poremećen, objavio je guverner regije.

Incidenti su se dogodili samo nekoliko sati nakon što je u subotu navečer eksplodirala lokomotiva na dionici željezničke pruge u zapadnoj Orjolskoj regiji u kojoj su poginule tri osobe.

"Spasilačke operacije su u tijeku nakon što je lokomotiva iskočila iz tračnica blizu postaje Semrino u okrugu Gačina u Lenjingradskoj regiji. Strojovođa je poginuo. Bio je zarobljen u kabini i podlegao je ozljedama u vozilu hitne pomoći nakon što je izvučen iz kabine", objavio je na Telegramu regionalni guverner Alexander Drozdenko.

A train carrying 15 fuel tanks derailed in St. Petersburg, Russia. It is reported that sabotage may have been the cause. pic.twitter.com/i3bOXSx5l4 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 14, 2025

U ranijoj izjavi Drozdenko je kazao da je iz tračnica iskočio i teretni vlak koji je prevozio 15 praznih cisterni u dijelu pruge koja se nalazi dalje na jugu, ali ondje nije bilo žrtava. Dodao je da "istražitelji istražuju mogućnost sabotaže".

Na ruskoj željezničkoj mreži dosad su se više puta dogodila iskakanja vlakova iz tračnica, kao i eksplozije i požari koje vlasti pripisuju ukrajinskoj sabotaži.

Just now - a passenger train derails in Russia's Volgograd region after colliding with a truck. The locomotive is completely smashed up. pic.twitter.com/Ilm79vzdd6 — WarTranslated (@wartranslated) July 29, 2024

Kijev uglavnom ne preuzima odgovornost, ali često pozdravlja takve incidente, tvrdeći da Rusija koristi svoju željezničku mrežu za prijevoz vojnih trupa i goriva svojim snagama koje se bore u Ukrajini.