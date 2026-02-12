Riješen misterij nestale minute u videu iz noći kad je Epstein umro: FBI priznao što je napravio

FBI je uništio nadzornu snimku iz noći kada je Jeffrey Epstein preminuo, a kasnije je rekonstruirao video iz kopije te ju javno objavio. Rasprava o snimci potaknula je teorije zavjere koje su tvrdile da se slučaj zataškava jer je objavljena verzija posljednjih trenutaka osuđenog seksualnog prijetupnika imala pauzu od jedne minute, piše CBS News.

FBI nikada nije ponudio javno objašnjenje kako je prošle godine objavio video s prekidom u snimci, umjesto originalnog videa. Međutim, posljednji objavljeni dosjei o Epsteinu otkrivaju da je dotad FBI već bio uništio glavnu snimku.

Prema zapisima, agent FBI-a je u lipnju 2024. dobio odobrenje za uništavanje dokaza označenog brojem 1B60, opisujući ga kao dokaz koji "više nije relevantan" za slučaj. Radilo se o glavnoj videosnimci iz Popravnog centra Manhattan, koji je bio pohranjen u skladištu u Bronxu.

U veljači 2025. agent je u drugom dokumentu objasnio opravdanost uništavanja videa.

"Budući da je ovaj slučaj već bio zatvoren i [redigirano ime tužitelja] složio se 26.08.2024. s postupcima agencije za rukovanje dokazima, odobreno je uništavanje predmeta 1B60", napisao je agent. "Prema politici FBI-a, ako dokaz ostane neriješen, istražni spis mora ostati otvoren."

No do sredine 2025. Ministarstvo pravosuđa trebalo je rekonstruirati uništene dokaze. To je pokrenulo kompliciranu borbu za obnovu video-datoteka.

BREAKING: FULL 11 HOUR VIDEO OUTSIDE OF JEFFREY EPSTEIN’S CELL RELEASED ON DOJ WEBSITE



They claim it proves no one entered the cell. But there is NO footage from inside the cell.



Do they think people are stupid? pic.twitter.com/rrSDLwD7RY — Censored Man (@CensoredMan) July 7, 2025

Prema sažetku iz srpnja, koji je pripremio šef odjela za digitalnu forenziku FBI-ja, agenti su pronašli drugu kopiju pohranjenu u dvije datoteke na digitalnom video-sustavu NiceVision koji se koristio u zatvoru.

Jedna od video-datoteka započela je u 19:40, druga je započela u 00:00, a završila u 06:40. Dana 21. svibnja 2025. agent je upotrijebio alat za snimanje zaslona kako bi ponovno snimio snimku s NiceVisiona. Ali 62 sekunde snimke nije bilo moguće snimiti, što je ostavilo prazninu između 11:58 i 58 sekundi, te 12:00.

Ubrzo nakon što je video objavljen u srpnju, javnost je primijetila da je skočio s otprilike 11:59 na ponoć. Umjesto da objasni da je snimka sastavljena iz kopije, glavna državna odvjetnica Pam Bondi objavila je da je razlog za prekid taj što se zatvorski sustav snimanja svake noći resetirao, što je rezultiralo gubitkom minute svake noći.

Međutim, sigurnosni stručnjaci su u srpnju za CBS News rekli da je teorija vremenskog kašnjenja nevjerojatna. Niti jedan od stručnjaka za sigurnosne sustave nije čuo za sustav koji je imao taj problem.

Ministarstvo pravosuđa nije odgovorilo na pitanja o video-datotekama.

Dokumenti su se također bavili drugim neslaganjima na koja su ukazali mediji, uključujući skraćeni padding (dodatni prazan dio) na kraju jedne snimke i prilagođen omjer slike.

Prema mediju Wired, jedan od izvornih isječaka bio je otprilike 2 minute i 53 sekunde duži od segmenta uključenog u konačni video, što ukazuje na to da je snimka skraćena prije objavljivanja. Službenici su to opisali kao standardne korake tijekom snimanja ekrana i formatiranja.

Kongres je u rujnu objavio cijelu snimku, uključujući i minutu koja nedostaje . Pokazalo se da se na snimci tijekom te minute nije pojavilo ništa značajno ili neobično.