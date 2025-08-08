Trump progovorio o susretu s Putinom: "Bit će razmjene teritorija"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio seu petak navečer oko skorašnjeg sastanka s Vladimirom Putinom te poručio kako će se susret dogoditi vrlo brzo.

Trump je rekao je novinarima da se "približava dogovoru o Ukrajini".

"Vrlo brzo ću se sastati s predsjednikom Putinom . U mirovnom sporazumu bit će razmjene teritorija na dobrobit obje strane", rekao je.

Pritom je ponovio rečenice koje je izrekao već puno puta, o "mnogo poginulih Rusa i Ukrajinaca".

Govoreći u Bijeloj kući, rekao je: "Gledate na teritorij za koji se bori već tri i pol godine. Mnogo Rusa je poginulo. Mnogo Ukrajinaca je poginulo. Dakle, to razmatramo, ali zapravo želimo nešto dobiti natrag, a nešto zamijeniti. Zapravo je komplicirano. Ništa nije lako. Vrlo je komplicirano. Ali dobit ćemo nešto zauzvrat. Neke ćemo zamijeniti. Bit će zamjena teritorija na dobrobit obje strane", otkrio je, piše Sky News.

Trump je dodao da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski morati biti spreman nešto potpisati.

Na pitanje o potencijalnoj lokaciji sastanka, Trump je rekao da je neće otkriti, ali je dodao da bi to razveselilo mnoge ljude.