Dvije termoelektrane u Donecku oštećene su nakon što je Ukrajina raketirala to područje pod ruskom kontrolom.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

9:34 Ruska bombardiranja noću na nedjelju usmrtila su najmanje jednu osobu, rekli su lokalni dužnosnici pošto je Moskva nastavila borbena djelovanja nakon isteka samoproglašenog prekida vatre za Božić, a koji je ukrajinski predsjednik nazvao neuspjehom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je u petak 36-satni prekid vatre uz liniju sukobu tijekom pravoslavnog Božića koji je ove godine pao u subotu, a Ukrajina je prijedlog odbacila kao rusku smicalicu.

"Svijet je mogao ponovno vidjeti kakve lažne izjave Moskva daje na svim razinama", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video obraćanju u subotu navečer, malo nakon isteka, javlja agencija dpa.

Pedesetogodišnji muškarac umro je u sjeveroistočnoj regiji Harkiv u ruskom bombardiranju, objavio je Oleh Sinehubov, guverner regije na Telegramu nekoliko minuta nakon ponoći po moskovskom vremenu, prenosi agencija Reuters

"Govore o navodnom prekidu vatre, a u stvarnosti ruski projektili ponovno su gađali Bahmut i druge ukrajinske položaje", rekao je Zelenski u video obraćanju.

"Još jednom se potvrđuje: samo izgon ruskih okupatora s ukrajinske zemlje i eliminacija mogućnosti da Rusija pritišće Ukrajinu i cijelu Europu značit će prekid vatre, povratak sigurnosti i mira", rekao je Zelenski.

Kremlj je po isteku prekida vatre objavio da će Moskva nastaviti borbena djelovanja koja ona nazive "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini, a Kijev i zapad nazivaju je ničim izazvanom agresijom koje je svrha osvojiti dijelove susjedne zemlje.

"Ciljevi koje je postavio predsjednik (Putin) u specijalnoj vojnoj operaciji bit će ispunjeni", rekao je Sergej Kirijenko, prvi zamjenik predstojnika ureda ruskog predsjednika, prenosi ruska državna agencija TASS. "I konačno ćemo pobijediti", poručio je Kirijenko".

Ratu koji traje već 11. mjesec ne nazire se kraj. Tisuće ljudi su izginule, milijuni su raseljeni i izbjegli, a ukrajinski gradovi pretvoreni u ruševine.

Ukrajinski dužnosnici također su izvijestili o bombardiranjima u regijama Donbasa gdje se silovite borbe vode mjesecima.

Pavlo Kirilenko, guverner regije Doneck, rekao je da je devet projektila ispaljeno noću na grad Kramatorsk. Prema prvim informacijama, nema žrtava.

Napada je bilo i na grad Zaporižja, administrativno središte regije Zaporijžja, rekao je lokalni dužnosnik no bez podataka o žrtvama i štetama.

Zelenski je rekao u srijedu da Rusija planira novu veliku ofenzivu. Američko ministarstvo obrane reklo je u petak da Putinov cilj o osvajanju ukrajinskog teritorija nije promijenjen unatoč tome što vojska trpi velike udarce.

Raste zabrinutost da bi susjedna Bjelorusija, saveznica Rusije, mogla biti iskorištena za izvođenje napada na Ukrajinu sa sjevera jer je uočena pojačana vojna aktivnosti i prijevoz ruskih vojnika.

Neslužbeni kanali Telegrama koji prate vojne aktivnosti u Bjelorusiji izvijestili su kasno u subotu da je oko 1400 do 1600 ruskih vojnika stiglo iz Rusije u sjeveroistočni grad Vitesb u Bjelorusiji u protekla dva dana.

Agencija Reuters dodaje da nije mogla iz neovisnih izvora provjeriti tu informaciju.

U svojem noćnom obraćanju predsjednik Zelenski izrazio je zadovoljstvo što je tako mnogo vjernika bilo na božićnoj misi u Kijevsko-pečerskoj lavri, najpoznatijem samostanskom kompleksu koji je upisan na UNESCO-ov popis svjetske baštine, a u kojem je prvi put misu slavila nova Ukrajinska pravoslavna crkva pošto je desetljećima to činila Ruska pravoslavna crkva.

9:00 Agencija Nexta objavila je fotografije iz Bahmuta nakon što su ruske snage napale to područje unatoč tome što je Putin naredio prekid vatre za vrijeme Božića.

8:30 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o tijeku rata u Ukrajini. U izvješću, među ostalim, stoji kako je Rusija ojačala obrambene utvrde u središtu Zaporižje, posebno između gradova Vasilivke i Orihiva.

