Ruske snage napale su vatrogasnu postaju u gradu Hersonu na jugu Ukrajine. U napadu je nekoliko ljudi poginulo ili je ranjeno, rekao je ukrajinski visoki dužnosnik, iako je Moskva donijela odluku o 36-satnom prekidu vatre.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:15 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u izvješću, nastavljene su borbe tijekom pravoslavnog Božića. Žestoke borbe i dalje se vode oko grada Kremine, stoji u objavi.

