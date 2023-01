Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je u subotu sam misi na Božić u crkvi u sklopu Kremlja.

Fotografije i snimke koje su u subotu objavili ruski državni mediji, pokazuju da je 70-godišnji ruski predsjednik Vladimir Putin sam sudjelovao na misi uz svećenike u Katedrali Uznesenja.

"Ovaj svijetli, voljeni praznik nadahnjuje ljude na dobra djela i težnje te služi reafirmaciji u društvu trajnih duhovnih vrijednosti i moralnih smjernica poput milosrđa, suosjećanja, dobrote i pravde", kazao je Putin, prema priopćenju Kremlja.

Ruski se čelnik također zahvalio Ruskoj pravoslavnoj Crkvi na njenoj ulozi u društvu. Njezin utjecajni vođa, patrijarh Kiril, smatra se gorljivim zagovornikom rata protiv Ukrajine u kojemu je već poginulo više tisuća civila.

Ruska vojska od jeseni namjerno granatira ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ostavljajući mnoge ljude bez grijanja, struje ili vode tijekom hladnih zimskih mjeseci.

Lonely Putin came out of his bunker and stands in the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin



Everything in this video is beautiful, but we recommend to pay special attention to the Christmas tree.



And the priest is probably a FSB officer. pic.twitter.com/Wtx2jK6Tyc