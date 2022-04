Traje već 41. dan ruske invazije na Ukrajinu. Primirja nema na vidiku, a sukobljene strane međusobno se optužuju. Crveni križ ponovno nije uspio u evakuaciji civila iz Mariupolja, a Rusi tvrde da su snimke iz Buče inscenirane i lažne.

Stanje iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:00 Sjedinjene Države uspješno su sredinom ožujka testirale hipersonični projektil, ali nisu izlazili u javnost s time dva tjedna kako bi izbjegle napetosti s Rusijom u vrijeme kada je predsjednik Joe Biden trebao otputovati u Europu, izjavio je u utorak dužnosnik upoznat s tim pitanjem za CNN.



6:50 Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi telefonski je razgovarao u utorak sa svojim ukrajinskim kolegom Dmitrijem Kulebom, a Peking je ponovno pozvao na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini, javlja Reuters.

6:40 Rusija će proporcionalno odgovoriti na protjerivanje svojih diplomata iz niza zapadnih zemalja, rekao je bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, javlja Reuters: "Svi znaju odgovor: To će biti simetrično i destruktivno za bilateralne odnose. Koga su kaznili? Prije svega sebe", naglasio je Medvedev u objavi na svojem Telegram kanalu.

Francuska je dan ranije najavila da će protjerati 35 ruskih diplomata zbog rata u Ukrajini, a Njemačka navodi "značajan broj" ruskih diplomata koji su proglašeni neželjenima. "Ako se ovo nastavi, bit će prikladno, kao što sam napisao 26. veljače - zalupiti vrata zapadnim veleposlanstvima. Svima će biti jeftinije. A onda ćemo na kraju samo gledati jedni druge, ni na koji drugi način, nego kroz nišane", kazao je Medvedev.



6:30 Tvrtka Airbnb dovršila je povlačenje s tržišta Rusije i Bjelorusije, nakon što su 3. ožujka najavili sprečavanje novih rezervacija u te dvije zemlje, javlja BBC. Dopustili su provedbu rezervacija koje su već bile rezervirane unutar mjesec dana. Putnici u Rusiji i Bjelorusiji trenutno ne mogu više rezervirati boravak na drugim Airbnb oglasima. Ova odluka prvi je put objavljena nakon što su Rusi granatirali i izazvali požar u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporižja.



6:20 Broj civilnih žrtava mogao biti i mnogo veći od onog u Buči, i to u Borodjanki i drugim oslobođenim ukrajinskim gradovima, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, javlja CNN: ''U mnogim selima oslobođenih okruga Kijevske, Černigovske i Sumske oblasti okupatori su radili stvari koje mještani nisu vidjeli ni za vrijeme nacističke okupacije prije 80 godina".

Okupatori će "sigurno snositi odgovornost za to", a važno je da novinari dokumentiraju posljedice u oslobođenim ukrajinskim gradovima, poručio je i dodao da će Rusija pokušati prikriti tragove počinjenog nasilja. Također je opetovao zamolbu da se Ukrajini pošalje više oružja, a kasnije danas bi se trebao obratiti Vijeću sigurnosti UN-a.

