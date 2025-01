Norveški sud protiv diskriminacije presudio je da je diskriminatorna politika aviokompanije Air France da muškarcima ne daje sjedala pored maloljetnika bez pratnje kako bi ih zaštitila od zlostavljanja, objavio je putnik.

Kabinsko osoblje na letu iz Osla u Pariz u listopadu 2022. zatražilo je muškarca da zamijeni za mjesto s jednom ženom jer nije smio sjediti pored dvoje djece koja su putovala sama.

Dominique Sellier, putnik u pitanju, prijavio je to norveškom sudu Diskimineringsnemndi.

Odvjetnik Air Francea je tijekom procesa argumentirao da je osoblje samo poštivalo pravila tvrtke, uvedeno jer muškarci čine 97,93 posto seksualnog zlostavljača.

"To nije bila ugodna situacija”, rekao je Sellier u utorak za agenciju France Presse.

"Putnici oko mene su me gledali, čekali su da promijenim mjesto kako bismo mogli poletjeti. Možda je to djelomično bila moja projekcija, no dio pogleda sam interpretirao kao 'ovaj lik je sumnjiv'", naveo je Sellier.

Prema prošlogodišnjoj presudi Diskimineringsnemnde, Air France ima politiku da u slučaju popunjenog leta pored maloljetnika bez pratnje "po mogućnosti" posjedne ženu.

Air France se branio tvrdnjom da norveški sud nema jurisdikciju nad njegovim zrakoplovom jer nije registriran u Norveškoj.

Francuska aviokompanija isticala je i da je opravdanje za različit tretman prema muškarcima i ženama potreba zaštite maloljetnika od "trgovine ljudima i drugih oblika nasilja i agresije".

Sellier smatra da je generalizacija prema muškarcima otišla predaleko.

"Kako možemo prihvatiti tu vrstu sumnjičavosti jer pripadamo muškom rodu?".

Iako je pobijedio u slučaju pred Diskimineringsnemndom, Sellier nije dobio odštetu ni ispriku Air Francea. Tijekom leta je "samo dobio šampanjac u papirnatoj čaši, dodao je.

