Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi telefonski je razgovarao u utorak sa svojim ukrajinskim kolegom Dmitrijem Kulebom, a Peking je ponovno pozvao na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini, prenosi Reuters.

Poziv, koji je prema navodima Pekinga upućen na zahtjev Ukrajine, bio je prvi prijavljeni razgovor na visokoj razini između te dvije zemlje od 1. ožujka, kada je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitrij Kuleba zatražio od Pekinga da iskoristi svoje veze s Moskvom kako bi zaustavio invaziju Rusije.

"Ratovi na kraju završavaju. Ključno je razmišljati o održavanju trajne sigurnosti u Europi te uspostaviti uravnotežen, učinkovit i održiv europski sigurnosni mehanizam. Kina je spremna igrati konstruktivnu ulogu u tom pogledu s objektivnog stajališta", navodi kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade.