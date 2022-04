Snimke mrtvih tijela koja leže na ulici u gradu Buči zaprepastile su svijet. Ukrajinci zbog svega Ruse optužuju za genocid, dok Rusi odbacuju optužbe za ratne zločine, nazivajući sve ukrajinskom provokacijom. Satelitske snimke snimljene mogle bi baciti novo svjetlo na situaciju.

Nove satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies, piše CNN, pokazuju tijela mrtvih civila koja leže po ulici u Buči tjednima, čak i dok je grad bio pod ruskom kontrolom.

New York Times prvi je objavio slike u ponedjeljak.

CNN je u petak objavio uznemirujući video koji prikazuje tijela na ulici dan nakon što su ga Ukrajinci oslobodili od Rusa.

Rusko ministarstvo obrane u subotu je napisalo kako je video lažan i isceniran te da su optužbe za ratne zločine još jedna provokacija.

"Dok je naselje bilo pod ruskom kontrolom, ni jedan stanovnik nije podvrgnut nasilnom činu", rekao je ministar. Po njima, tijela su ostavljena na ulici nakon što su oni napustili grad. Tražili su i hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog, kako su ih nazvali, provokacija ukrajinskih radikala.

Ali satelitske snimke mogle bi pobiti tu tvrdnju. Objekti koji se vide u ulici Jablunska na slikama Maxara odgovaraju lokacijama na kojima se nalaze tijela na videu. Satelitske snimke pokazuju da su tijela tamo bila najmanje od 18. ožujka, kad su Rusi još držali grad, piše CNN. Rusi su grad napustii ga 31. ožujka.

Satelitske snimke koje je Maxar dostavio New York Timesu, pak, pokazuju da je najmanje 11 tijela bilo na ulicima 11. ožujka.

CNN je o svemu tražio komentar ruskog ministarstva obrane.

The RAGE X na Twitteru je objavio kako su New York Times i Maxar snimkama dokazali da su se zločini u Buči dogodili i prije nego je ruska vojska otišla.

The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left.#Ukraine #Russia

