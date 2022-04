Ruski veleposlanik u UN-ovom Vijeću sigurnosti održao je konferenciju za medije na kojoj je odgovorio na ukrajinske optužbe o zločinima počinjenim u Buči od strane ruske vojske. Sve je negirao i optužio Ukrajince da su to inscenirali.

Ruski veleposlanik pri Vijeću sigurnosti Ujedinjenh naroda Vasilij Nebenzia održao je konferenciju za medije u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku da bi se osvrnuo na optužbe iz Buče.

"To je jasna provokacija u Goebbelsovom stilu", izjavio je.

"Želim predstaviti prave dokaze o Buči. Dok je grad bio pod kontrolom ruske vojske, niti jedan stanovnik nije bio žrtva niti jednog nasilnog čina. Za to su se vrijeme stanovnici slobodno kretali. Koristili su mobitele pa su na društvenim mrežama mogli objaviti bilo koju sliku ili snimku nekog teoretskog nasilja - da je to bio slučaj. No, to se nije dogodilo", iznio je rusko stajalište veleposlanik.

Komentirao je da prilikom povlačenja ruskih snaga nisu zabilježene prijave lokalnih ukrajinskih vlasti o poginulim civilima.

"Ta je snimka snimljena dan nakon povlačenja ruskih snaga - što je prezentirano kao pobjeda ukrajinske vojske. Zanimljivo, gradonačelnik nije spominjao nikakvo masovno nasilje, ubojstva, masovne grobnice ili bilo što slično. Teško je zamisliti da bi zaboravio spomenuti takve stravične stvari. Na snimci je gradonačelnik Federov nasmiješen, teško je da bi se tako ponašao da je oko njega masakr", dodao je.

Strašni prizori u Buči (Foto: Afp)

Sve je laž

Ukrajinice je pak optužio i za vođenje desetaka skrivenih laboratorija s opasnim eksperimentima na širem području Kijeva.

"Video s tijelima se pojavljuje 3. travnja, pun je očitih laži. Tijela su ležala na ulicama najmanje četiri dana, ali nisu zgrčena. Kako je to moguće? To je protivno zakonima biologije. Nema ni znakova raspadanja, a na ranama nema krvi. Također, to pokazuje da je snimka lažna. To je bilo inscenirano. Danas sam vidio videozapis na ruskoj televiziji. Ukrajinska blogerica je priznala da je bila prisiljena snimiti taj videozapis", rekao je za videozapis mrtvih civila po cesti diljem grada.

"To je lažno", dodao je te nastavio s iznošenjem optužbi.

"Kad su ukrajinske snage ušle u grad, pucale su u ljude s bijelim trakama, ubijajući civile. Postoji snimka razgovora ukrajinskih postrojbi koja je objavljena na društvenim mrežama. Jedan radikal je pitao može li pucati ljude bez plavih traka, a drugi mu je odgovario da može", naveo je ruski veleposlanik.

Komentirao je i odnos Europe prema Rusiji.

"Nevjerojatno je kako se Europa odnosi prema Rusiji. Kako se ponašaju prema Rusima."

Dodao je i da će objaviti "prave informacije". "Do sutra će mnogo toga izaći na površinu, što im neće biti drago čuti."