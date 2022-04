Četvrtak je 64. dan ruske invazije na Ukrajinu. "Rat u Ukrajini nastavit će se sve dok ga Rusija ne odluči prekinuti", rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres koji je u posjetu Ukrajini. Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novu ratnu kartu, a bivši zapovjednik NATO-a upozorio je da bi Putin mogao agresivno reagirati.

Pronađeno je 1150 tijela civila u kijevskoj regiji od početka ruske invazije

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poslala je oštro upozorenje Zapadu.

"Situacija u nuklearnoj elektrani Zaporižji nije održiva", rekao je glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o ruskim vojnim gubicima

Šef UN-a, Antonio Guterres, u posjetu je Ukrajini

Ruska Federacija suspendirana je iz Svjetske turističke organizacije

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

16:50 Bidenova administracija šalje Kongresu zahtjev za dodatnim financiranjem Ukrajine u iznosu od 33 milijarde dolara, kako bi je podržala tijekom idućih nekoliko mjeseci dok Rusija nastavlja s napadima. Novi paket pomoći uključuje financiranje sigurnosne, gospodarske i humanitarne pomoći.

16:15 "Ukrajina je "klaonica u srcu Europe", rekla je odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney u UN-u.

16:05 Njemačka je spremna uključiti u šesti krug sankcija protiv Rusije isključenje Sberbanka iz SWIFT-a, navodi Bloomberg.

#Germany is ready to include in the sixth package of sanctions against #Russia the disconnection of Sberbank from the international #SWIFT system, reports Bloomberg pic.twitter.com/oBFEZwJa03 — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

16:00 "Kijev se nije službeno povukao iz pregovora, a Rusija još čeka ukrajinski prijedlog, poručila je u četvrtak glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova, komentirajući pregovore između Ukrajine i Rusije.

"Predani smo pronalaženju mirnog rješenja. Čekamo dokumente", dodala je, navodeći da se ukrajinska strana službeno nije povukla iz pregovaračkog procesa, prenosi TASS.

Zaharova je naglasila da se Rusija i dalje zalaže za pregovarački proces.

15:55 Rusija je rasporedila obučene vojne dupine u svoju pomorsku bazu u Crnom moru, vjerojatno kako bi zaštitila svoju flotu od podvodnog napada, navodi The Guardian.

Rusija je i ranije trenirala dupine u vojne svrhe, koristeći ove životinje za izvlačenje predmeta iz vode ili odvraćanje neprijateljskih ronilaca.

15:50 Ukrajinski vojni zapovjednik iz čeličane Azovstal u Mariupolju izjavio je za Sky News da je ruska zračna bomba pogodila sklonište u vojnoj bolnici unutar tvornice. Bojnik Serhiy Volyna, zapovjednik 36. brigade ukrajinske vojske, rekao je da je zračna bomba pala u blizini bolnice u kojoj se stotine ljudi već liječi.

"Situacija je teška. Oko 600 ljudi ima rane različite težine. Imamo ranjene civile", kazao je.

⚡️ Mariupol defenders: Russian airstrike hit military field hospital at Azovstal plant, kills soldiers.



According to Azov fighters, overnight, Russia was attacking the hospital where Ukrainian soldiers were treated and then shelling it with naval artillery. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2022

15:40 U Hrvatsku je od početka ruske agresije na Ukrajinu pa do četvrtka ujutro ušlo 15.879 raseljenih osoba, među kojima je 215 djece bez pratnje roditelja, izvijestili su u četvrtak državni tajnici na tematskoj sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova.

15:30 Gradsko vijeće Mariupolja objavilo je na Telegramu da su ruske snage uklonile više od 2000 jedinstvenih eksponata iz muzeja Mariupolja.

15:20 Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako je vojni savez spreman poduprijeti Ukrajinu u nadolazećim godinama u ratu protiv Rusije.

Dodao je da "apsolutno postoji mogućnost da se ovaj rat razvuče i potraje mjesecima i godinama".

15:16 Bijela kuća predlaže da se zaplijenjena imovina ruskih oligarha koristi za kompenzaciju Ukrajini, javlja AFP.

#BREAKING White House proposes using assets seized from Russian oligarchs to compensate Ukraine pic.twitter.com/Fmt410t5ED — AFP News Agency (@AFP) April 28, 2022

15:09 Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) posjetila je nuklearnu elektranu u Černobilu. Direktor te agencije rekao je kako je došlo do malog povećanja razine radijacije, ali i da to ne predstavlja veliku opasnost za okoliš i ljude.



Što se događalo ranije tijekom dana pročitajte >>OVDJE.