Danas je 62. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski dužnosnici naveli su da su se teške borbe nastavile u istočnim regijama Donjecka i Luganska.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

16:57 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres predložio je da trilateralna skupina u sastavu UN-a, Kijeva i Rusije rješava humanitarnja pitanja u Ukrajini. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je kako je prerano za posrednike u pregovorima.

16:55 Ukrajinski dužnosnici tvrde da su ruski projektili pogodili strateški most koji povezuje južnu regiju Odese sa susjednom Rumunjskom.

Na svom je Twitter profilu tu informaciju potvrdio i savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko:

Due to a rocket strike in #Odesa region the bridge over Dniester Estuary is damaged.

Further information and data on wounded is being confirmed. Bridge is closed now. If it remains closed, access to part of Odesa region will only be possible along #Moldova border - see map pic.twitter.com/w9wfmrLNsM