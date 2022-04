Danas je 63. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio na to da Rusija ujedinjenu Europu vidi kao metu. Europska komisija predložila je ukidanje svih carina za izvoz iz Ukrajine na godinu dana. U Kijev je stigao glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

7:48 "Rat u Ukrajini nastavit će se sve dok ga Rusija ne odluči prekinuti", rekao je u srijedu za CNN glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

"Rat neće završiti sastancima", rekao je za CNN tijekom opsežnog intervjua. "Rat će završiti kada ga Ruska Federacija odluči prekinuti i kada postoji, nakon prekida vatre, mogućnost ozbiljnog političkog sporazuma. Možemo imati sve sastanke, ali to nije ono što će završiti rat."

7:45 Ruska crnomorska flota i dalje je u stanju gađati ciljeve duž ukrajinske obale, prema najnovijim britanskim obavještajnim podacima, unatoč gubicima svog vodećeg broda Moskva - za koji Ukrajina tvrdi da ga je pogodila - i desantnog broda Saratov.

Još 20 brodova ruske mornarice, uključujući podmornice, i dalje je u operativnoj zoni Crnog mora. "Bosporski tjesnac ostaje zatvoren za sve ne-turske ratne brodove, zbog čega Rusija ne može zamijeniti izgubljenu krstaricu Moskva u Crnom moru", priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

Rusija je nastojala odsjeći Ukrajinu od Crnog mora, što bi jako ugrozilo njezine trgovinske mogućnosti.

7:27 Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je na munjevitu odmazdu ako se druge zemlje umiješaju u sukob u Ukrajini, dok su europski čelnici optužili Rusiju za "ucjenu" zbog njezine odluke o prekidu opskrbe plinom Poljske i Bugarske.

Rusija je poručila Sjedinjenim Državama da prestanu slati oružje Ukrajini, rekavši da velike zapadne isporuke oružja raspiruju sukob.

Obraćajući se zastupnicima u Sankt Peterburgu u srijedu, Putin je rekao da Zapad želi Rusiju podijeliti na različite dijelove i optužio ga da gura Ukrajinu u sukob s Rusijom.

Što je zapravo svjetski rat? Stručnjak objašnjava kako se proglašava ono od čega svi strahujemo

Rusija optužuje Ukrajinu da je spriječila civile da napuste čeličanu Azovstal, Ukrajinci oštro odgovorili

"Ako netko namjerava izvana intervenirati u događaje koji su u tijeku i stvoriti strateške prijetnje Rusiji koje su nama neprihvatljive, treba znati da će naši uzvratni udari biti munjeviti", rekao je Putin, prema videu njegovog obraćanja koji su objavili ruski mediji.

6:54 Ruska novinska agencija tvrdi da su ukrajinske snage ispalile tri rakete na Herson. Dva projektila su srušena, tvrdi RIA pozivajući se na sigurnosni izvor.

U nacrtu deklaracije Donjeg doma Kanadskog parlamenta navodi se da ratni zločini Rusije uključuju masovne zločine, sustavne slučajeve namjernog ubijanja ukrajinskih civila, skrnavljenje leševa, prisilno premještanje ukrajinske djece, mučenje, fizičke ozljede, psihičke ozljede i silovanja.

Kanada je među brojnim zemljama koje su uvele sankcije Rusiji nakon što je napala Ukrajinu 24. veljače. U srijedu je uvela dodatne sankcije za 203 osobe za koje kaže da su suučesnici u pokušaju ruske aneksije područja regije Donbas na istoku Ukrajine.

6:50 Kanadski zastupnici jednoglasno su u srijedu glasali da se ruske napade u Ukrajini proglasi "genocidom", ustvrdivši da "postoji dovoljno dokaza o sustavnim i masovnim ratnim zločinima protiv čovječnosti" koje je počinila Moskva.

6:38 Ruske snage upotrijebile su suzavac i šok granate kako bi rastjerale proukrajinski skup u okupiranom gradu Hersonu u srijedu, rekao je ukrajinski glavni tužitelj.

A peaceful meeting in Kherson to protest against an illegal referendum was meant to take place, it was brutally dispersed by invader forces. Translation is in the 2nd tweet. pic.twitter.com/yEylADdSoC