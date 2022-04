Danas je 59. dan ruske invazije na Ukrajinu. Svi gradovi pod ukrajinskom upravom u istočnoj regiji Lugansk izloženi su stalnom i sve jačem bombardiranju, napadi traju i u Harkivu te Mariupolju iz kojeg je počela evakuacija stanovnika.

Ruske snage nisu ostvarile veći napredak u posljednja 24 sata unatoč pojačanoj aktivnosti, jer ukrajinski protunapadi i dalje ometaju njihove napore, priopćila je u subotu britanska vojna obavještajna služba.

Reuters javlja kako bi danas trebao biti otvoren humanitarni koridor iz Mariupolja za evakuaciju civila kojih je u gradu još više od 100.000.

Rusija je u subotu objavila da do jeseni planira rasporediti svoje nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat, sposobne za nuklearne napade na Sjedinjene Države.

Španjolska je vratila svoje veleposlanstvo u Kijev.

Gradonačelnik Mariupolja Petro Andriuščenko napisao je na Telegramu da je u Mariupolju pronađena nova masovna grobnica.

Rusija je lansirala četiri projektila iz Crnog mora na Ukrajinu.

Rusi su preuzeli skladište oružja u Harkivu.

16:09 Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova podijelilo je fotografije koje prikazuju djevojčice koje su ubijene u Mariupolju. Yelyzaveta i Sonia igrale su lik Lucy u predstavi "Kronike iz Narnije: Lav, vještica i ormar".

Adviser to the Mayor of #Mariupol Petro Andriushchenko: “Two girls died in Mariupol, two little actresses Yelyzaveta and Sonia. Both of them played Lucy in the play “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” in the Mariupol Theater.”#ArmUkraineNow pic.twitter.com/L2HHVmQEGy — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 23, 2022



Kazalište je korišteno kao sklonište za civile sve dok nije postalo meta ruskog bombaškog napada. Ne zna se koliko su bile stare djevojčice.

15:54 Projektil je pogodio infrastrukturu u lučkom gradu Odesi, priopćile su lokalne vlasti. Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova kaže da su ruske snage ispalile najmanje šest krstarećih projektila na grad.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022



Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba na Twitteru je rekao da se radi o teroru. "Rusija mora biti proglašena državnim pokroviteljem terorizma i tretirana u skladu s tim. Nema posla, nema kontakata, nema kulturnih projekata. Trebamo zid između civilizacije i barbara koji raketama gađaju mirne gradove", istaknuo je Kuleba.

Ukrajinske snage oborile su nekoliko projektila, ali je najmanje jedna pala i eksplodirala, rekao je Anton Geraščenko. Najmanje jedna osoba je poginula, a pogođeni su stambeni objekti, javlja Sky news.

15:45 U Dnjipru se čula eksplozija, javlja korespodent Sky newsa na Twitteru.

Explosion just south of #Dnipro city just now. Smoke on the horizon. Target unknown. pic.twitter.com/g0qJsaY06Y — Mark Stone (@Stone_SkyNews) April 23, 2022



Na snimci se vidi dim koji suklja iz smjera zračne luke, koja je pogođena prije nešto više od tjedan dana. Ne zna se meta napada.

15:40 Guverner istočne ukrajinske regije Luhansk rekao je da su dva civila ubijena u topničkom napadu. Još dvije osobe ranjene su u napadu u Zoloti na prvoj crti bojišnice, javlja Sky news.

15:08 Vlasti lučkog grada Odese javljaju kako je projektil pogodio jednu od tamošnjih zgrada. U priopćenju se ne navodi je li napadnuta civilna ili vojna infrastruktura. Odesa se nalazi na Crnom moru i ključna je meta ruskih snaga od početka invazije.

14:38 Azovski bataljon objavio je snimku iz čeličane u Mariupolju u kojoj se već dva mjeseca skrivaju vojnici i oko 1000 civila. Više čitajte OVDJE

Inside the Azovstal steel plant in #Mariupol, where more than 1,000 civilians (children, women, elderly) were hiding in the basement for almost two months.



Children are playing and keeping each other company but they are saying they want to go home, go outside in the sun 💔 pic.twitter.com/W108b6nNZY — Asami Terajima (@AsamiTerajima) April 23, 2022

13:03 Rusija je u subotu objavila da do jeseni planira rasporediti svoje nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat, sposobne za nuklearne napade na Sjedinjene Države.

Cilj koji je otkrio Dmitrij Rogozin, čelnik svemirske agencije Roskozmos, ambiciozan je jer je Rusija izvijestila o svom prvom probnom lansiranju te rakete tek u srijedu, a zapadni vojni stručnjaci kažu da će biti potrebno više testiranja prije nego što se raketa može rasporediti.

Sarmat može nositi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca i gađati ciljeve udaljene tisuće kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi. Više o tome čitajte OVDJE

