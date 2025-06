Trumpov mobitel izaziva kaos u Bijeloj kući: To je potpuno bizarno iskustvo, a jednu stvar nikad ne radi

Otkad je Rutherford Hayes instalirao prvi telefon u Bijeloj kući 1877. godine, poziv predsjednika SAD-a nije nešto što se shvaća olako.

Telefon bi zazvonio. Posrednik – često savjetnik za nacionalnu sigurnost – zamolio bi primatelja poziva da pričeka predsjednika prije nego što bi predsjednik bio spojen. Odmah nakon poziva osoblje bi dalo izvještaje s detaljima o čemu se raspravljalo. Čak je i Barack Obama, prvi predsjednik ere pametnih telefona, bio nagovoren da promijeni svoj način korištenja kako bi se uklopio u kalup Bijele kuće.

U svojim telefonskim navikama, kao i u mnogim aspektima svog vodstva, Donald Trump odlučno je prekinuo tradiciju.

Svoj iPhone koristi baš kao što je to radio prije nego što je postao predsjednik, neumoljivo i bez mnogo razmišljanja o protokolu ili sigurnosti. Prijatelji, poznanici, svjetski vođe, novinari, golferi i ljudi koje je upravo vidio na televiziji, svi oni mogu očekivati iznenadni poziv s Trumpova osobnog mobitela.

Smatra se da stotine ljudi imaju njegov osobni telefonski broj, a poznato je da se on javlja na pozive nepoznatih osoba. Trump navodno ima najmanje dva, a moguće i tri osobna iPhonea, a oni su postali izvor velike brige njegovu osiguranju i sigurnosnim stručnjacima.

"Trump nema drugog života osim onog na telefonu", kaže Michael Wolff, novinar koji je napisao četiri knjige o Trumpovu predsjedništvu, piše Telegraph.

"On je sav u 'emitiranju'. Telefon je njemu zapravo još jedna platforma. Zapravo on ne zove da bi razgovarao s nekim. Razgovor s njim na telefonu je potpuno bizarno iskustvo. On je predsjednik Sjedinjenih Država i ne spušta slušalicu. Mislite da će poziv gotovo odmah završiti jer je to predsjednik, ali nikad ne završava. U nekom trenutku ga morate prekinuti", objašnjava.

Prošli mjesec konferenciju za novinare u Ovalnom uredu prekinula je glasna zvonjava Trumpova telefona, koji je stajao na predsjednikovu stolu.

"To je samo kongresmen", rekao je prije nego što je telefon zazvonio drugi put: "To je drugi kongresmen", rekao je.

Trumpova slobodna i jednostavna komunikacija izazvala je mnogo nelagode među njegovim sigurnosnim savjetnicima, koji se boje da previše riskira.

Ben Rhodes, bivši pisac govora i zamjenik Obamina savjetnika za nacionalnu sigurnost, rekao je za The Atlantic da je Trumpovo korištenje telefona očigledan golemi rizik.

Osim izravnog hakiranja, stručnjaci se boje da bi Trumpov nedostatak brige za sigurnost telefona mogao biti ranjiv na druge prijetnje, uključujući lažno predstavljanje.

"Trump ima beskrajna sredstva za sigurnu komunikaciju, ali odlučuje se koristiti vlastitim telefonom. Vaš telefon više nije samo vaš telefon. Ako netko instalira špijunski softver na vaš telefon, svi imaju mikrofone i kameru koja se može daljinski uključiti. Zamislite da ste prisutni u Ovalnom uredu. Mogu vam reći nečiju lokaciju", objašnjava profesor Alan Woodward, stručnjak za kibernetičku sigurnost na Sveučilištu Surrey.

Ali ništa od toga nije odvratilo Trumpa da promijeni način komunikacije. Britanski novinar Piers Morgan još je jedan primatelj Trumpovih telefonskih poziva.

"Razgovaram s Trumpom telefonom vjerojatno već oko 18 godina. Za razliku od većine svjetskih vođa, on je jednostavno nastavio koristiti svoj telefon. To je dio njegove svakodnevne rutine. Ako mu se sviđate i želi razgovarati s vama, javi se ili vas nazove niotkuda. Bilo je i drugih svjetskih vođa s kojima sam mogao razgovarati telefonom, ali ni s jednim tako opušteno. Prije nekoliko mjeseci nazvao me dok sam bio u taksiju, dan nakon što je Keir Starmer bio u Bijeloj kući i obećao mu državni posjet, da me pita kako je u Velikoj Britaniji. Pričao sam mu i mogao sam vidjeti kako lice taksista postaje sve zbunjenije i uzbuđenije. Nakon 15 minuta spustio sam slušalicu i rekao: 'Vidimo se uskoro, gospodine predsjedniče.' Taksist je rekao: 'Piers, ne želim narušavati vašu privatnost, ali je li to bio Donald Trump?' Rekao sam da jest. Rekao je: 'Vozim ovaj taksi već 35 godina i nikad nitko nije razgovarao s predsjednikom Sjedinjenih Država u taksiju.'"