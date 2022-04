Ruski mediji ponosno dijele video na kojem se vidi ruski tenk koji drifta razrušenim Mariupoljem.

Snimka ruskog tenka koji drifta razrušenim Mariupoljom prikazuje se s ponosom na ruskim državnim medijima.

Russian state media proudly shares footage of a tank doing a “Mariupol drift” bootleg turn in the city’s ravaged streets. The T-80BV then tramples some random stuff just to make it clear who’s boss. https://t.co/YuprmxVVjN pic.twitter.com/aNm9W1iCA5