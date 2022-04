Hrvatsko zdravstvo boluje od problema lista čekanja. Još ih ni jedan ministar nije uspio svesti na razumne granice, ali problem stvaraju i pacijenti.

Gotovo svaki peti termin za pregled u Hrvatskoj propadne zato što se pacijenti ne pojave.

"U četvrtak je bilo naručeno 200 pacijenata , a od toga nije došlo njih 12", rekla je Snježana Krpeta iz KBC-a Sestre milosrdnice te je dodala: "To je učestalo na svim klinikama i to se redovno događa. To je u rasponu 10-12 posto, možda i više."

Iz Udruge hrvatskih pacijenata kažu da u siječnju pitali ministra zdravstva Vilija Beroša zašto više nema SMS-ova koji su pacijente podsjećali na termine pretrage.

"Ako dobijete neku pretragu za osam mjeseci, godinu dana, pa i mlad čovjek to zaboravi. Ti ljudi stvaraju lažnu sliku o solidarnom zdravstvenom sustavu, a ukinuli su te poruke", rekao je Marijo Drlje, predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata.

Na upit Dnevnika Nove TV iz Ministarstva zdravstva stigao je odgovor da usluga nije bila aktivna u epidemiji, a pacijente će uskoro opet podsjećati na termin.

Dodaju da se nakon spajanja informatičkih programa vide pozitivni pomaci. Na magnet bubrega u Rijeci se u kolovozu čekalo 170, a sada 112 dana. U splitskoj bolnici kolonoskopija je sa 103 pala na jedan dan čekanja. Akutni pacijenti su, kažu, prioritet.

"Kada bi svaka žena starija od 50 godina u našoj županiji htjela napraviti UZV jednom godišnje, to bi trebalo raditi 50 radiologa. I opet ne bismo stigli odraditi sve žene", rekao je Krešimir Dolić, predstojnik Zavoda za radiologiju KBC-a Split.

Ipak, u nekim bolnicama termin za ultrazvuk dojke dobije se za dvije godine. "Mnogi dižu kredite s vrlo malim mirovinama. Ljudi govore da bi morali ići u privatni sektor", rekao je Drlje.

U javnom sektoru na listi čekanja je 736.005 narudžbi.

