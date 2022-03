I dalje se nastavlja ruski napad na Ukrajinu, već 27. dan. Granatiranja su postala svakodnevica, a počeo je i novi policijski sat za stanovnike Kijeva. No, stručnjaci kažu da se ruska vojska ne pomiče kada je napredovanje u pitanju.

Stanje iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:05 Ukrajinska vojska objavila je i da je 300 ruskih vojnika odbilo poslušati zapovijedi u regiji Oktirka kod Sumija na sjeveroistoku Ukrajine i da su napustili područje operacije.

6:55 Ukrajina tvrdi da je njihova zračna obrana u posljednja 24 sata uništila jedan ruski avion, dva helikoptera i šest dronova.

#stoprussia

Ukrainian air defense units destroy enemy plane, two helicopters, six drones in past 24 hours https://t.co/ipuclVjidR