Vozači oprez! Jak vjetar i životinje ometaju promet, a pokvarilo se i teretno vozilo na autocesti

Pas je na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvora Skradin i odmorišta Prokljan, a teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad u smjeru Lipovca pa promet ide po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), izvijestili su u utorak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova, osobito na: na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka te na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko tri kilometra.

Također, na Istarskom ipsilonu (A8) između tunela i čvora Učka u oba smjera, na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Rogoznice, u Solinu te između Stobreča i Podstrane.

Od 8 do 12 sati, na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, zbog međuresorne vježbe "Sigurnost 25" u tunelu Mala Kapela, bit će zatvorena dionica između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera. Obilazak je od čvora Ogulin državnim cestama DC42 i DC23 do čvora Brinje i obratno.

Od 18 do 21 sat, na autocesti A4 Goričan- Zagreb, zbog međuresorne vježbe " Sigurnost 25" u zoni naplatne postaje Sveta Helena, prekinut će se promet između čvorova Komin i Sveta Helena u smjeru Zagreba. Obilazak je čvor Komin-DC3-ŽC3288-ŽC3017-čvor Sveta Helena i obratno

Od 22 do 6 sati, zbog radova u tunelu Supava, zatvara se Jadranska magistrala (DC8) između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Obilazak je preko Stona, a od 23 do 5 sati na državnoj cesti DC403, zbog redovitog održavanja, bit će zatvoren tunel Podmurvice.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

U utorak, 10.lipnja, trajekt na linijiSplit - Vela Luka - Ubli isplovit će iz Splita u 10,45 sati, umjesto u 10,15, a dolazak u Velu Luku je u 13,45 sati, umjesto 13,15, te polazak iz Vele Luke za Ubli odmah po obavljenom ukrcaju.

U redu plovidbe na liniji 401 Zadar (Gaženica) - Ist (Kosirača) - Olib - Silba - Premuda - M. Lošinj promijenila su se vremena trajanja putovanja među lukama, a izmijenjeni red plovidbe stupa na snagu danas.