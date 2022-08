Rat u Ukrajini ušao je u 178. dan. Šef britanske obavještajne službe tvrdi da Putin gubi informacijski rat u Ukrajini. Rusi prvi puta od početka srpnja nisu ostvarili nikakav napredak na frontu.

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:45 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se zahvalio američkom predsjedniku Joe Bidenu na novom paketu vojne pomoći od 775 milijuna dolara.

I highly appreciate another 🇺🇸 military aid package in the amount of $775 million. Thank you @POTUS for this decision! We have taken another important step to defeat the aggressor. 🇺🇦 will be free!