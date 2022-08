Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je francuskog kolegu Emmanuela Macrona da bi granatiranje nuklearne elektrane Zaporižja, za što optužuje Kijev, moglo rezultirati katastrofom velikih razmjera.

Moskva i Kijev međusobno se optužuju za granatiranje najveće europske nuklearne elektrane koju je Rusija zauzela u ožujku, ali njome još uvijek upravljaju ukrajinski tehničari. Samo dva od šest reaktora u postrojenju rade.

"Vladimir Putin je posebno naglasio da je sustavno ukrajinsko granatiranje područja nuklearne elektrane Zaporižja stvorilo opasnost od katastrofe velikih razmjera koja bi mogla dovesti do radijacijske kontaminacije golemog teritorija", priopćio je Kremlj, opisujući sadržaj poziva s francuskim predsjednikom.

Kremlj navodi da je francuski predsjednik Emmanuel Macron inicirao taj razgovor, prvi od 28. svibnja.

Kijev i Moskva također se međusobno optužuju za planiranje provokacija u postrojenju. Ukrajina je objavila da ruske snage planiraju isključiti postrojenje iz ukrajinske električne mreže i povezati ga s ruskom.

Kremlj je priopćio da su Putin i Macron naglasili važnost što skorijeg slanja delegacije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u elektranu.

Putin je potvrdio spremnost Rusije da inspektorima IAEA-e pruži potrebnu pomoć, tvrdi Kremlj.

Elizejska palača je navela da je Putin prihvatio da misija IAEA-e ide kroz Ukrajinu, a ne kroz Rusiju.

Predsjednik Putin pristao je "preispitati početni zahtjev Moskve" da takva misija prođe kroz Rusiju, priopćilo je francusko predsjedništvo.

"On je prihvatio da ona (ide tamo) poštujući ukrajinski suverenitet i stoga prolazi kroz Ukrajinu pod vladinom kontrolom", dodao je Elysée, ističući da je to bio zahtjev Kijeva kao i Pariza. "To je potpuno potrebno, legitimno, bitno iz razloga ukrajinskog suvereniteta", poručilo je francusko predsjedništvo.

Ruski je predsjednik Macronu govorio i o preprekama izvozu ruske hrane i gnojiva na svjetska tržišta, priopćio je Kremlj.