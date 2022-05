Ukrajina tvrdi da je Rusija na Odesu ispalila hipersonične rakete.

U sinoćnjem napadu na Odesu poginula je najmanje jedna osoba, a ranjeno je pet ljudi. Ruske su snage kasno navečer u ponedjeljak napale Odesu koristeći podmornice, brodove i zračne snage. Pogođen je trgovački centar i dva hotela.

Ukrajinci tvrde da su Rusi u napadu koristili i hipersonične rakete. Crni dim se nadvio nad cijelim gradom. Na sreću na cesti u to vrijeme nije bilo nikoga jer je bio policijski sat.

Dan nakon napada zabilježene su zastrašujuće fotografije razorene Odese. Na društvenim mrežama objavljene su snimke napada.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel nalazi se u Odesi. Tijekom njegova posjeta dogodio se napad, pa je morao pobjeći u sklonište. Fotografiju na Twitteru podijelio je ukrajinski premijer Denis Šmihal. Opisao je što se dogodilo: "Službeni dio našeg sastanka prekinula je zračna uzbuna i rakete koje je ispalio neprijatelj prema Odesi.

Iskoristili smo svaku minutu u skloništu da dogovorimo zajedničke poteze, a to je kako zaustaviti Rusiju i ponovno izgraditi Ukrajinu. Zahvalan sam na posjetu pravog ukrajinskog prijatelja", napisao je Šmihal.

