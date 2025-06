Opasan trend širi se Hrvatskom: "I ja sam željela da i meni nestanu, da se i ja tako osjećam…"

Na društvenim mrežama, sve se češće reklamira piercing. I to ne onaj koji služi samo za ukras, već kao metoda koja pomaže pri raznim stanjima i bolestima. Od migrene, preko depresije, pa sve do reumatoidnog artritisa. I dok dio građana kaže da im je zaista pomoglo kod migrena, ekipi Provjerenog su se obratili oni koji su požalili što su ga stavili.

Potrošili su ozbiljan novac, a zauzvrat, kažu, dobili jedno veliko - ništa. Javili su se i vlasnici studija za piercanje koji tvrde - radi se o nadriliječništvu! Reporterka Provjerenog Ana Malbaša Major istražila je tko stoji iza svega, što o tome kažu stručnjaci, ali i nadležne instituacije.

"Zadnjih 30 godina sam imala strašne migrene. Kad počne ujutro, točno traje tri dana i tri noći. To je obavezno bila desna strana glave koja bi natekla. Kapak, obrva, obraz, usta. Bila sam izobličena", priča jedna žena, dodajući: "Imate osjećaj da vam netko, kako sam ja znala reći, šrafciger bode u oko, to je nesnosno bilo".

Druga pak objašnjava riječima: "Što je stres veći, ona se povećava"

Godinama se muče s teškom migrenom. Doktori su rekli da rješenja nemaju.

"To bi se sve završavalo s nekom infuzijom u kojem bi bilo vjerojatno nešto za smirenje. Kao drugo, išla sam i na snimanja glave, na sve moguće te neke preglede. Ali su mi direktno rekli da je medicina nemoćna prema migreni", priča žena.

A onda su im na mobitelu počele iskakati reklame u obliku videa za – migrena piercing.

Kod tih videa kako objašnjavaju privuklo ih je da se javlja olakšavajući osjećaj - "Da je njima nestalo... da oni nisu imali godinu, dvije više migrene".

"I ja sam željela da i meni nestanu, da se i ja tako osjećam…", priča jedna žena.

"Naravno da nisam vjerovala. Ali kako je to uporno iskakalo, dok nije recimo moj prijatelj koji je prije dvije godine napravio taj piercing... i rekao je da mu je pomoglo. Pa rekla, kad direktno čujete od nekoga pa povjerovat ću, ne?" priča druga žena.

Naručile su se i otišle po svoj piercing za migrenu kod jedne gospođe koja ima kozmetički salon u Zagrebu.

Izvori su rekli da se zove Trishic Piercing Academy, a na njihovoj službenoj stranici pišu da Migrena Piercing smanjuje bol i stres, povećava energij. Schen Man piercing pomaže, tvrde, u ozbiljnim bolestima kao što su: depresija, lajmska bolest, reumatoidni artritis, krvni tlak… Osnivačica je Milena Trišić iz Srbije. Franšize ima u još osam zemalja. Među njima je i Hrvatska. Samostalni su to pierceri s licencom.

Osnivači tvrdi da migrena piercing pomaže kod svih migrena, a učinak mu podiže i drugi schen men piercing. Cijena jednoga je 125 eura. Treba izdvojiti čak 250 eura za oba.

Jedna od žena s početka priče ugradila je piercing za migrenu, ali paralelo i ovaj drugi spomenuti u razgovoru jer je vjerovala da će joj pomoći kod nesanice i anksioznosti od kojih također pati.

"Prvih, pa reći ću tri, četiri dana bila sam, kako bih vam rekla, izuzetno vesela, pozitivna. Znači ono, kad si kao lud od sreće, razumijete? Baš me ono nešto, što bi mladi rekli, baš me nešto 'šoralo'. I onda nakon toga jedan put samo tajac, ništa... Ponovno nesanice koje traju dan-danas. Ponovno me sinusi muče. Ponovno nekad anksiozna. Znači, nije mi pomoglo apsolutno ništa. Ali ništa", ispričala je.

Štoviše, stanje se pogoršalo.

Ovo što oni rade je pseudoliječništvo

"Ovo što oni rade je pseudoliječništvo. Oni tvrde da rade nekakvu medicinsku beneficiju, ali nemaju uporište. Taj piercing je izmišljen 1992. godine i izmislio ga je Eric Dacota s estetskom mišlju. Radio ga je prvo studentici hebrejskog jezika i iz hebrejskog jezika je došao naziv Daith... Oni nisu tada imali nikakve zamisli da bi to imalo medicinske beneficije, što su kasnije ljudi počeli izmišljati sve u svrhu zarađivanja novca", rekla je Đana Ribarević, vlasnica studija za piercing.

Često im, kažu, dolaze klijenti koji su stavili takav piercing, ali na - saniranje štete.

I dok se sve više građana osjeća prevarenima, institucije prebacuju odgovornost. Ministarstvo zdravstva poručuje kako se ovdje radi o nadriliječništvu, što nije njihova nadležnost, već Ministarstva unutarnjih poslova. Od MUP-a odgovor još nije stigao.

Sve o ovoj temi pogledajte u videoprilogu Provjerenog.