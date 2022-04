Jedan od hokejaša je tijekom igre pogodio bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i razbio mu lice. Igrač se ispričao i neće imati posljedica.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je u subotu zaigrao hokej na ledu. "Jedan od hokejaša (33) slučajno mu je razbio lice. Odmah je udaljen s terena. Novinari su počeli provjeravati njegovo stanje", objavio je viši savjetnik Svetlane Tsikhanouskaje, Franak Viačorka na svom Twitteru.

Today Lukashenko played ice hockey. One of the hockey players,33, accidentally smashed his face. He was immediately removed from the field. Journalists started to check out his fate. The official media made a statement that the guy had apologized and there will be no consequences pic.twitter.com/9km90ele8V