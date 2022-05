Rat u Ukrajini ušao je u 81. dan. Lavrov je Zapadu uputio novu prijetnju, Rusija je obustavila isporuku električne energije Finskoj. Ne prestaju napadi na Azovstal, čeličanu ispod koje se u nehumanim uvjetima skriva šestotinjak branitelja Mariupolja. Mnogi od njih umiru od ozljeda i u strašnim mukama.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:00 Ruska ofenziva u ukrajinskoj pokrajini Donbas "izgubila je zamah i značajno zaostaje", objavila je britanska vojna obavještajna služba u nedjelju.

"U trenutačnim uvjetima Rusija vrlo vjerojatno neće bitno ubrzati svoje napredovanje tijekom narednih 30 dana", napisala je britanska vojska u svom redovitom izvještaju na Twitteru.

Ukrajinske su snage u petak spriječile rusku vojsku da prijeđe rijeku u Donbasu, istočnom području koje obuhvaća regije Lugansk i Donjeck, a koje se nalaze u središtu rata.

